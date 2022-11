Ultime Notizie » Elon Musk » Elon Musk rivela la sua missione su Twitter

Il miliardario americano Elon Musk ha scritto questa domenica sul suo account Twitter che questo social network deve diventare “la più accurata fonte di informazioni” al mondo.

“Twitter deve diventare la fonte più accurata di informazioni sul mondo. Questa è la nostra missione”, ha affermato Musk, che ha acquistato il Twitter la scorsa settimana.

Pochi minuti dopo, Musk ha twittato che sostiene la libertà di espressione, al punto che non bloccherà l’account che segue il suo aereo “nonostante sia un rischio diretto per la sicurezza personale”.

Non è la prima volta che l’imprenditore esprime il desiderio di aumentare l’affidabilità di Twitter come fonte di informazioni. “Il nostro obiettivo è rendere Twitter la fonte di informazioni più accurata al mondo, indipendentemente dall’affiliazione politica”, ha detto Musk mercoledì.

In precedenza, l’ONU ha chiesto a Musk di difendere il diritto alla privacy e alla libertà di espressione e allo stesso tempo ha avvertito che il social network non dovrebbe diventare una piattaforma per la diffusione dell’incitamento all’odio.