Nei giorni scorsi ha fatto scalpore sui social un’immagine di Papa Francesco con una gigantesca giacca a vento bianca. Sebbene in molti siano rimasti sorpresi dallo stile dell’86enne Sommo Pontefice, arrivando addirittura ad elogiarne il senso della moda, l’immagine è stata realizzata attraverso l’intelligenza artificiale (AI), attraverso l’applicazione Midjourney. Nonostante l’immagine di Papa Francesco non sia reale, ciò non ha impedito agli utenti di Internet di scherzare e condividere decine di meme sul capo della Chiesa cattolica.

👀 esta foto que anda dando vueltas del papa francisco no es real, sino que fue realizada a través de inteligencia artificial pic.twitter.com/L4ikUVZajE — fefe (@fedeebongiorno) March 25, 2023

Muy buena la nueva campaña de Adidas pic.twitter.com/ATKGB5z0in — guaschetti (@guaschetti) March 25, 2023