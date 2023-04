juventus verona streaming tv orario probabili formazioni

DIRETTA CALCIO – Juventus-Verona in diretta streaming, match valido come anticipo del turno 28 del campionato di calcio di Serie A, si giocherà allo stadio “Allianz Stadium” di Torino oggi sabato 1° aprile 2023 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Si gioca dopo la diretta streaming di Inter-Fiorentina delle ore 18:00 italiane. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Verona con orario e dove vederla in tv e streaming.

Juventus-Verona probabili formazioni

Con le squalifiche di Rabiot e Paredes coperta corta a centrocampo: Miretti torna a disposizione, ma potrebbe anche fare da spalla a Vlahovic visto che Di Maria dovrebbe partire dalla panchina. Altrimenti è pronto Kean. Ci sarà anche Alex Sandro, in ballottaggio con Gatti. Chiesa e Bonucci non convocati, sempre fuori Pogba. Zaffaroni ha annunciato i forfait di Djuric, Sulemana, Zeefuik e Lazovic. Recuperabili Ngonge e Verdi. Lasagna e Duda alle spalle di Gaich.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Moise Kean, Vlahovic.

Allenatore Max Allegri. Squalificati: Paredes, Rabiot. Indisponibili: Kaio Jorge, Paul Pogba, Federico Chiesa.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Braaf, Lasagna; Gaich. Allenatore Zaffaroni. Squalificati: Coppola. Indisponibili: Coppola, Djuric, Henry, Hrustic, Ngonge, Sulemana, Verdi, Zeefuik, Lazovic.

Dove vedere Juventus-Verona Streaming TV

La partita Juventus-Verona verrà trasmessa tramite l’app di DAZN, e in diretta tv da Sky sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go.