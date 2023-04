Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » Serie A: Juventus vince 1-0 sul Verona con Kean e sale a 44 punti in Classifica

DIRETTA JUVENTUS – I Bianconeri hanno battuto con il risultato di 1-0 il Verona nell’anticipo della 28esima giornata di Serie A 2022-2023 giocatosi allo Stadium di Torino davanti alla presenza del “capitano” Alex Del Piero, acclamato da tutto il pubblico presente: “Torna, abbiamo bisogno di te“. Danilo colpisce il palo su punizione poi segna Kean su assist di Locatelli.

La Juventus ha segnato nelle ultime 3 partite di Serie A, con 6 gol realizzati in questa striscia.

nelle ultime 3 partite di Serie A, con 6 gol realizzati in questa striscia. La Juventus ha vinto le ultime 3 partite in Serie A, la sua striscia di vittorie più lunga da una serie di 4 gare di fila tra il 7 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2023.

le ultime 3 partite in Serie A, la sua striscia di vittorie più lunga da una serie di 4 gare di fila tra il 7 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2023. L’Hellas Verona non ha vinto alcuna delle ultime 6 partite in Serie A, la sua striscia senza successi più lunga da una serie di 11 gare di fila, dal 11 settembre 2022 al 4 gennaio 2023.

Il tabellino di Juve-Verona 1-0

Marcatori gol: 55’ Kean (J).

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (65’ Kostic), Fagioli, Locatelli, Barrenechea (46’ Miretti), De Sciglio; Milik (60’ Vlahovic), Kean (60’ Di Maria). Allenatore Allegri.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini (66’ Cabal); Faraoni (80’ Terracciano), Tameze, Veloso (66’ Verdi), Depaoli (66’ Doig); Duda; Lasagna (77’ Ngonge), Gaich. Allenatore Zaffaroni.

Arbitro: Marchetti della sezione di Ostia Lido. Ammoniti: 44′ Depoali, 58′ Gaich; 59′ Kean.

La classifica della Serie A dopo Juve-Verona 1-0

La parte alta della classifica (prime otto squadre) dopo i tre risultati di oggi: Cremonese-Atalanta 1-3, Inter-Fiorentina 0-1 e Juventus-Verona 1-0.

Anticipo della 28a giornata di Serie A: all'Allianz Stadium di Torino si gioca Juve-Verona alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 1° aprile. Dopo il trionfo nella partita di andata del 10 novembre, la Juventus potrebbe aggiudicarsi tutte e due le sfide stagionali contro il Verona nel corso della Serie A, per la prima volta dal 2017/18. I bianconeri hanno trionfato negli ultimi due confronti con il Verona nel campionato, mantenendo l'imponente risultato di non aver subito reti, tuttavia non hanno mai ottenuto tre vittorie consecutive senza subire gol contro i gialloblù nella Serie A.

Statistica in evidenza: Negli ultimi 20 match del Campionato di Serie A, solamente il Napoli (54) ha ottenuto una quantità maggiore di punti rispetto alla Juventus (46, almeno otto sopra alle squadre che inseguono nella graduatoria).

Juventus-Verona Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nel suo primo incontro con la Juventus, Dusan Vlahovic ha messo a segno il suo primo gol con i bianconeri il 6 febbraio 2022 all’Allianz Stadium contro il Verona in un match di campionato. Il giovane calciatore del 2000 ha raggiunto l’incredibile traguardo di 10 reti segnate in 11 partite con la nazionale serba, mentre nell’ultimo periodo ha realizzato soltanto tre gol in 11 match della Serie A.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Verona

Juventus (3-5-2): Szczsesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, Kostic; Kean, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, De Sciglio, Miretti, Soulè, Iling jr, Di Maria, Milik. Indisponibili: Bonucci, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba. Squalificati: Paredes, Rabiot.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; Braaf, Ngonge, Gaich. Allenatore Zaffaroni. A disposizione in panchina: Berardi, Perilli, Ceccherini, Depaoli, Cabal, Terracciano, Verdi, Veloso, Abildgaard, Joselito, Kallon, Lasagna. Indisponibili: Henry, Hrustic, Sulemana, Zeefuik, Lazovic, Djuric. Squalificati: Coppola.

Arbitro: Marchetti della sezione di Ostia Lido. Guardalinee: Di Iorio-Di Gioia. IV uomo: Ghersini. VAR: Valeri. Assistente VAR: Giua.

Juventus-Verona in TV, che canale?



Juventus-Verona diretta tv con DAZN Online, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite), tutti visibili con smart tv di ultima generazione compatibili.

Il Verona ha ottenuto il minor numero di punti in trasferta in Serie A (solamente 5 su 13 partite disputate), mentre il Napoli ha fatto meglio della Juventus in casa (34 punti contro i 33 della Juve in 14 partite giocate).

Juventus-Verona Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Juventus-Verona streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

La Juventus è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol nei minuti di recupero finali di questa stagione (cinque), mentre il Verona è l’unico team che ha subito cinque gol in questo stesso periodo di gioco (alla pari di Cremonese e Sassuolo).

Alternative per vedere Juventus-Verona gratis streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Juventus-Verona. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.