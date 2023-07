Ultime Notizie » Cambio di nome » X: con il nuovo Logo, Twitter entra in una nuova era

Elon Musk sta apportando cambiamenti radicali a “X”. Il social network precedentemente chiamato Twitter, il cui logo era un uccellino blu, ha ufficialmente cambiato nome e immagine in una “X”.

Il cambio di nome e immagine: Elon Musk trasforma Twitter in X

La modifica è già ufficiale nella versione desktop della piattaforma, accessibile tramite il dominio x.com, anche se l’indirizzo twitter.com rimarrà attivo. Al momento, il marchio nell’applicazione per smartphone non è ancora cambiato.

Sabato sera, Musk ha pubblicato un post in cui ha annunciato che il logo della piattaforma sarebbe cambiato una volta che un utente avesse condiviso un logo abbastanza buono da diventare la nuova immagine del social network. Il logo scelto è stato quello di una persona chiamata Sawyer Merritt, il cui video con il nuovo logo è stato fissato da Musk.

La scelta del nuovo logo: Un logo temporaneo o il design definitivo?

Prima di lanciare il nuovo logo, Elon Musk ha sottolineato che si tratta di un’immagine temporanea, che potrebbe cambiare in seguito, poiché alcuni utenti hanno segnalato che la X è di un tipo di carattere già esistente e non un design completamente originale.

Lo scorso anno, l’imprenditore ha acquistato il social network per 44.000 milioni di dollari e, sebbene abbia apportato modifiche come l’aggiunta di un abbonamento a pagamento o la limitazione del numero di pubblicazioni visualizzate dagli utenti, questa è la modifica più importante finora.

L’azienda presto “dirà addio al marchio Twitter e gradualmente a tutti gli uccelli”, ha scritto in un post domenica per dare spazio alla nuova immagine, come parte del suo obiettivo di trasformare la piattaforma in una superapp.

Linda Yaccarino, CEO del social network, ha condiviso le sue impressioni sul cambio di nome e le sue intenzioni per questa nuova versione della piattaforma.

“È eccezionalmente raro, nella vita o negli affari, avere una seconda possibilità di fare un’altra grande impressione. Twitter ha fatto una grande impressione e ha cambiato il modo in cui ci comunicavamo. Ora, X andrà oltre, trasformando la piazza del villaggio globale”, ha condiviso.

Ha dettagliato che l’interazione si concentrerà sull’audio, il video, la messaggistica e i pagamenti/banca, il che rappresenta il cambiamento che dimostra l’intenzione di creare una piattaforma utile per idee, beni e servizi.

Yaccarino ha anche affermato che sarà una piattaforma guidata dall’Intelligenza Artificiale e che tutti i cambiamenti apportati a Twitter avevano l’obiettivo di arrivare a questa fase.

X: La piattaforma che offre tutto, ma cosa succede ai tweet?

“Non ci sono assolutamente limiti per questa trasformazione. X sarà la piattaforma che può offrire, beh… tutto”, ha condiviso Yaccarino in una serie di tweet.

Ma come saranno chiamati i tweet ora? Di fronte a questo importante cambio di marchio, gli utenti si sono chiesti come saranno chiamati i post. Musk, che è presidente esecutivo e CTO dell’azienda, ha detto che saranno chiamati “x”, ma per quanto riguarda i retweet ha commentato che “il concetto deve essere ripensato”.