Quando l’autunno mette in mostra i suoi splendidi colori, nell’aria si sente già l’avvicendarsi del Natale, con la tipica atmosfera romantica e avvolgente ed è inevitabile pensare ai regali.

In famiglia, con gli amici, ma anche nel contesto del lavoro, tra colleghi, dipendenti, soci e collaboratori, il Natale è sempre un momento importante per dimostrare il proprio affetto attraverso un dono.

Senza dubbio, in questa occasione di festa un cesto di prodotti tipici di alta qualità è sempre gradito, soprattutto quando permette di far conoscere i sapori di aree note in tutta Italia per la radicata tradizione gastronomica.

Per regalare le specialità del territorio umbro, per esempio, è possibile optare per i cesti natalizi su coccia.it, e-commerce specializzato nella vendita di prodotti enogastronomici di Norcia. È possibile scegliere tra decine di proposte, confezionate con la massima cura, ricche di squisitezze e perfette anche come omaggio aziendale da offrire al proprio team e ai clienti più fedeli.

Coccia.it: una grande passione per le tradizioni locali

Lo store Coccia.it con la sua proposta intende dare valore a tradizioni che si tramandano da una generazione all’altra e permettere a tutti di portare sulla propria tavola prodotti ricchi di gusto, genuini e preparati con accuratezza.

Tra i sapori tipici presenti sul portale spiccano per esempio le squisite Lenticchie di Castelluccio di Norcia, simbolo indiscutibile del territorio umbro, che ha ottenuto anche il prestigioso riconoscimento IGP, così come i salumi e i formaggi tipici, ancora oggi prodotti con i metodi tradizionali di un tempo.

Perché scegliere un cesto natalizio di Coccia.it

Ricevere in regalo, in occasione del Natale, un raffinato cesto natalizio pieno di prelibatezze è un vero e proprio piacere.

Ogni prodotto viene curato con la massima attenzione sia durante la produzione che nel corso del trasporto, i cesti contengono solo ed esclusivamente i prodotti enogastronomici norcini di Coccia.

it, costituiti da

Dai salumi ai formaggi, passando per i prodotti a base di tartufi, le farine e i deliziosi biscotti, i prodotti norcini rappresentano una vera e propria eccellenza nel mondo dell’enogastronomia italiana.

Custoditi in una bellissima scatola in cartone resistente, decorata a tema natalizio, le strenne di Coccia.it sono in grado di soddisfare le preferenze di tutti i palati, grazie alla presenza di salumi artigianali, formaggi saporiti, lenticchie di Castellucchio, miele, olio extra vergine di oliva, pasta, marmellate, e diverse altre deliziose specialità.

È possibile scegliere tra i cesti standard, già confezionati e disponibili in tante varianti direttamente sullo store online di Coccia.it, oppure richiederne una versione personalizzata, selezionando i prodotti preferiti.

Coccia.it: dai cesti per vegetariani e vegani alle degustazioni

I cesti regalo di Coccia sono disponibili in diverse varianti e comprendono anche proposte dedicati specificamente a vegetariani e vegani, così come a chi deve osservare un regime alimentare privo di glutine o di lattosio.

Si può richiedere una piccola degustazione di prodotti tipici, da offrire in omaggio, ad esempio, ai clienti della propria azienda, oppure scegliere uno dei cesti disponibili sull’e-commerce, modificandolo nel caso in cui si desideri inserire prodotti diversi.

Regalare un cesto natalizio di Coccia significa offrire la possibilità di conoscere e apprezzare i migliori prodotti della zona di Norcia e di provare il gusto unico e incomparabile delle antiche tradizioni contadine umbra.