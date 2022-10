Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » TORINO JUVENTUS Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV, formazioni

Torino Juventus Streaming Gratis e Diretta TV. Sabato 15 ottobre 2022 si potrà vedere il Derby della Mole di Serie A: Toro-Juve in diretta streaming con immagini dallo stadio “Olimpico Grande Torino” e fischio d’inizio alle ore 18 italiane. Match valido per la 10a giornata di Serie A 2022/23. Torino e Juventus si sono affrontate 181 volte in competizioni ufficiali, di cui 167 in Serie A e 14 in Coppa Italia. Il bilancio nel complesso sorride alla Vecchia Signora, che hanno vinto in 89 occasioni contro le 44 degli avversari; 48 invece i pareggi.

I 13 punti nelle prime 9 partite stagionali di Serie A sono per la Juventus un record negativo dal 2015/16 (12 in quell’occasione), trend che in quella stagione cambiò proprio contro i granata (all’11esima giornata, la prima di una serie di 15 vittorie consecutive). Andiamo a scoprire dove vedere Torino Juventus streaming e tv.

Torino Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni



L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato tre reti in 13 sfide contro la Juventus in Serie A: tra le 23 squadre affrontate più di due volte nella massima serie, quella bianconera è l’unica contro cui non ha mai vinto un match di campionato (2N, 11P).

⚽ Queste le probabili formazioni di Torino Juventus

Sanabria e Pellegri out per problemi muscolari. Schuurs verso la conferma al centro della difesa. In mediana Ricci insidia Linetty, a destra invece dovrebbe toccare a Singo. A sinistra ballottaggio Lazaro-Vojvoda. Allegri rilancia Kean nel 3-5-2 in coppia con Vlahovic. In cabina di regia Locatelli sorpassa Paredes.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. Allenatore Juric.

A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Buongiorno, Adopo, Ricci, Ilkhan, Garbett, Seck, Aina, Lazaro, Karamoh, Pellegri. Indisponibili: Sanabria. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Bonucci, Miretti, Paredes, Fagioli, Soulé, Iling-Junior, Milik.

Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, De Sciglio, Di Maria. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Baccini e Colarossi. Quarto uomo: Ghersini. Var: Di Paolo. Assistente VAR: Carbone.

Antonio Sanabria del Torino ha segnato due gol in sei presenze contro la Juventus, entrambi prima dell’ora di gioco. Con lui, il capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha vinto 12 dei suoi 17 scontri diretti in carriera (4 pareggi, 1 sconfitta), ed ha segnato un gol nel finale nell’ultimo ‘Derby della Mole’ in cui ha giocato.

Torino Juventus Diretta: Canale TV e dove vederla

Torino Juventus in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. La telecronaca di Torino-Juventus su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, con Massimo Gobbi al commento tecnico. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV.

Dove vedere Torino Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Torino Juventus in diretta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

Torino Juventus non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.