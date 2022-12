Ultime Notizie » Calcio in TV » Mondiali 2022 Oggi 4 Dicembre: Francia-Polonia e Inghilterra-Senegal, Orari Streaming e Canali RAI TV

Dove vedere le partite di calcio in tv dei Mondiali in Qatar 2022: Francia-Polonia e Inghilterra-Senegal per gli ottavi di finale, di oggi sabato 3 dicembre 2022, con orario d’inizio e canale tv. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in streaming live e tv, con alcune curiosità.

16:00 Diretta Francia-Polonia (Ottavi di finale Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RaiPlay

Il francese Kylian Mbappé, che ha già segnato tre gol in questa Coppa del Mondo finora, è solo il secondo giocatore ad aver segnato sette gol in carriera ai Mondiali prima dei 24 anni, insieme a Pelé. Tuttavia, affronterà il polacco Wojciech Szczęsny, in buona forma: nonostante abbia perso contro l’Argentina, è diventato solo il secondo portiere dal 1966 a parare un rigore nella Coppa del Mondo che ha procurato lui stesso, ed è stato anche il suo secondo rigore parato del torneo. Statistica in evidenza: la Polonia non è riuscita a segnare in cinque delle ultime sette partite contro la Francia.

20:00 Diretta Inghilterra-Senegal (Ottavi di finale Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RaiPlay

Curiosità sui Mondiali: l’allenatore della Francia Didier Deschamps è una delle sole tre persone ad aver vinto la Coppa del Mondo come giocatore e allenatore, insieme al brasiliano Mario Zagallo e al tedesco Franz Beckenbauer.

In un altro inquietante collegamento con la Nazionale inglese che vinse il titolo nel 1966, Marcus Rashford è diventato il primo giocatore del Manchester United dai tempi di Bobby Charlton a segnare tre gol per l’Inghilterra in un grande torneo, grazie alla sua doppietta contro il Galles. La fiducia sfacciata del Senegal è stata illustrata dal rigore ad occhi chiusi siglato da Ismaïla Sarr contro l’Ecuador, con il giocatore del Watford che ha visto in quella la sua quinta partita in cui ha segnato dall’inizio di ottobre tra club e Nazionale. Statistica in evidenza: prima della partita di giovedì tra Costa Rica e Germania, le prime cinque partite di questo torneo disputate all’interno dell’Al Bayt Stadium avevano tutte visto un totale di due gol o meno a partita, incluso il pareggio a reti bianche dell’Inghilterra contro gli Stati Uniti d’America. Curiosità sui Mondiali: Southgate ha ottenuto più vittorie (11) nelle fasi finali tra Mondiali ed Europei rispetto a qualsiasi altro allenatore nella storia dell’Inghilterra.