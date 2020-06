Milan Roma Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Milan Roma oggi domenica 28 giugno 2020 alle ore 17:15, partita valida per la 28a giornata di Serie A. I rossoneri sono tornati in campo determinati dopo la sosta forzata di oltre tre mesi, raccogliendo prima il comunque buon pareggio di Coppa Italia sul campo della Juventus e poi la larga vittoria di Lecce alla ripresa della Serie A. Bene anche i giallorossi, che all’Olimpico hanno rimontato il vantaggio iniziale sampdoriano finendo per vincere il match grazie alla doppietta di Dzeko.

Dove vedere Milan Roma Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Milan Roma ⚽ in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Milan Roma in diretta streaming su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Milan Roma non viene trasmessa in chiaro.

Probabili formazioni Milan Roma.



Kjaer ha recuperato dall’infortunio e, salvo problemi nell’ultima seduta, partirà dall’inizio. Buone chance di rivedere Duarte almeno tra i convocati. Ibra non andrà neanche in panchina: Pioli ha detto che non è ancora pronto. Fonseca pronto a cambiare diversi interpreti, ma i ballottaggi resteranno fino all’ultimo: Mancini, Pellegrini e Kluivert favoriti su Fazio, Pastore e Mkhitaryan per partire dall’inizio. Probabile chance per Under, ballottaggio Spinazzola-Kolarov

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Musacchio.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Pau Lopez.