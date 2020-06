Dove vedere le partite di calcio in tv Milan-Roma, Napoli-Spal, Parma-Inter e tutte le altre di oggi domenica 28 giugno 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

14:00 Levante-Betis (Liga) – DAZN.

14:00 Sheffield United-Arsenal (Fa Cup) – DAZN.

14:30 Allsvenskan (Una Partita) – Sportitalia.

17:00 Villarreal-Valencia (Liga) – DAZN.

17:00 Leicester-Chelsea (Fa Cup) – DAZN.

17:15 Diretta Milan-Roma (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Arbitro Giacomelli. Va in scena a San Siro uno dei match più importanti di questa 28a giornata, la sfida tra Milan e Roma. I rossoneri sono tornati in campo determinati dopo la sosta forzata di oltre tre mesi, raccogliendo prima il comunque buon pareggio di Coppa Italia sul campo della Juventus e poi la larga vittoria di Lecce alla ripresa della Serie A. Bene anche i giallorossi, che all’Olimpico hanno rimontato il vantaggio iniziale sampdoriano finendo per vincere il match grazie alla doppietta di Dzeko.

Diretta Milan Roma ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

17:30 Watford-Southampton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

19:30 Diretta Napoli-Spal (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro Pairetto. Napoli e SPAL si affrontano questa sera alle 19:30 in una partita che significa molto per entrambe le formazioni. I ragazzi di Rino Gattuso, infatti, vengono dalla importantissima vittoria di Verona e cercano altri 3 punti per consolidare il sesto posto in classifica al momento occupato. Gli emiliani sono usciti sconfitti dalla sfida casalinga col Cagliari proprio sul fischio finale, ed una nuova debacle rischierebbe di compromettere le già residue speranze di salvezza.

Diretta Napoli Spal ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Udinese-Atalanta (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

19:30 Sampdoria-Bologna (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

19:30(Serie A) – DAZN e DAZN1.

19:30 Granada-Eibar (Liga) – DAZN.

19:30 Newcastle-Manchester City (Fa Cup) – DAZN.

20:30 Brann-Rosenborg (Tippeligaen) – Eurosport 1.

21:45 Diretta Parma-Inter (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite e 255 Satellite).

Arbitro Maresca. La sfida del Tardini tra Parma ed Inter chiude il programma della 28a giornata di Serie A. I ducali vengono dal perentorio successo ai danni del Genoa, cercano un altro risultato di prestigio e continuano la rincorsa al sesto posto al momento occupato dal Napoli. Inter ancora scottata dal rocambolesco pareggio interno col Sassuolo, al termine del quale i ragazzi di Conte si sono ritrovati sempre terzi ma con 8 punti di ritardo dalla Juventus e 4 dalla Lazio, che occupa il secondo posto.

Diretta Parma Inter ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite e 255 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Espanyol-Real Madrid (Liga) – DAZN.

Tra le partite da vedere domani ricordiamo le partite di Serie B: alle 19:30 Salernitana-Cremonese, alle 21:00 Benevento-Juve Stabia, Livorno-Venezia e Chievo-Frosinone, tra le altre. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.