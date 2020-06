Napoli Spal Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Napoli Spal oggi domenica 28 giugno 2020 alle ore 19:30, partita valida per la 28a giornata di Serie A. Manca dal 1958 il pareggio sulla ruota di Napoli quando al San Paolo è la SPAL ad esibirsi. Dal 1961 invece non si registrano i 3 punti a favore dei ferraresi. Nel complesso, su 16 match giocati in Campania i padroni di casa hanno vinto 11 volte, gli ospiti 3 ed i pareggi sono stati 2. Napoli sesto in classifica con 42 punti, Spal penultima con 18 punti (stessi punti del Brescia).

Dove vedere Napoli Spal Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Napoli Spal ⚽ in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite, 485 Digitale Terrestre). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

non viene trasmessa in chiaro.

Napoli Spal in diretta streaming su SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Probabili formazioni Napoli Spal.



Gattuso ritrova Mertens al centro dell’attacco. A centrocampo Fabian Ruiz prende il posto di Allan, alle prese con un affaticamento muscolare alla coscia destra. Di Biagio potrebbe schierare Reca al posto di Sala sulla sinistra. In attacco D’Alessandro e Valti con Petagna, ballottaggio Murgia-Valdifiori.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinksi; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Nessuno.

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Dabo; Valoti, Petagna, Strefezza. Allenatore Semplici. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Berisha, Di Francesco, Zukanovic.