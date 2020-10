Milan Roma Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Milan Roma oggi lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 20:45, big match che chiude la 5a giornata di Serie A. La capolista Milan (a punteggio pieno dopo 4 partite e con un solo gol subito fino a qui) reduce da due mesi al top tra campionato ed Europa League. Di fronte una Roma che ha dimenticato la sconfitta a tavolino contro il Verona, riuscendo a mettere insieme sette punti frutto di due successi e un pari. La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto più volte in Serie A (75 successi rossoneri in 170 sfide).

Milan Roma in diretta tv con Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Milan Roma in diretta streaming con con Sky Go (link https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Probabili formazioni Milan Roma.



Il match quindi sarà disponibile anche su NowTv (link https://www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Contro la Roma niente da fare per Rebic, Calhanoglu invece ha fatto l’ultimo allenamento in gruppo e si candida per un posto da titolare nonostante le parole di Pioli in conferenza (“Il recupero sarà difficile”). Fonseca recupera Mancini risultato falso positivo al Covid-19, ma Smalling è ancora acciaccato. Santon e Spinazzola sugli esterni, Pedro e Mhkitaryan dietro a Dzeko.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Indisponibili: Calhanoglu, Gabbia, Musacchio, Rebic.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Cristante, Veretout; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Calafiori, Diawara, Pastore, Smalling, Zaniolo.