Ultime Notizie » bologna » Milan-Bologna Streaming Gratis, dove vedere Online TV

Dove vedere Milan-Bologna Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi lunedì 4 aprile 2022 alle ore 20:45 italiane per il posticipo che chiude la 31a giornata di Serie A 2021-22.

Il turno 31 di campionato si chiude con il posticipo Milan-Bologna a San Siro: 148esima sfida in Serie A tra le due formazioni. Bilancio nettamente favorevole per i rossoneri: 71 vittorie Milan, 38 pareggi, 38 vittorie Bologna.

I rossoneri di Pioli sono stati raggiunti in testa alla classifica con 66 punti dal Napoli che ha vinto a Bergamo contro l’Atalanta con il risultato di 1-3. Per questo motivo Ibrahimovic e compagni sono chiamati stasera a rispondere con una vittoria, anche perchè l’Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria in casa della Juventus (0-1, grazie a un rigore di Calhanoglu) di ieri sera si è portata a soli tre punti e con una partita da recuperare. Corsa da scudetto, insomma, che si fa sempre più interessante. Di seguito le informazioni per vedere Milan-Bologna streaming gratis e diretta tv.

Gli ultimi tre gol di Olivier Giroud con il Milan in Serie A sono arrivati nella ripresa, mentre Riccardo Orsolini ha segnato due degli ultimi tre gol in trasferta del Bologna in campionato, ed entrambi sono stati i primi nelle rispettive partite.

⚽ Dove vedere Milan-Bologna Diretta invece di Rojadirecta TV

Milan-Bologna diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Da vedere anche con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Nella gara d’andata al Dall’Ara la squadra di Pioli ha vinto per 2-4, in gol nel finale anche Zlatan Ibrahimovic. La telecronaca in diretta di Milan-Bologna su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico. Sky invece affiderà la telecronaca del match ad Andrea Marinozzi, con Giancarlo Marocchi come seconda voce.

Zlatan Ibrahimovic ha partecipato attivamente a 10 gol (sette reti e tre assist) in 10 gare di Serie A disputate contro il Bologna: per lui tre reti (inclusa una all’andata) e due assist in quattro sfide contro gli emiliani dal suo ritorno al Milan.

⚽ Milan-Bologna Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Milan-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Milan-Bologna streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

In questo match si sfideranno la squadra che ha segnato più gol nella prima mezz’ora di gioco in questa Serie A (Milan, 21) e quella che invece ne ha realizzati meno nei primi 30 minuti di gioco (Bologna, quattro).

Milan-Bologna Streaming Live: ultime notizie formazioni

Giroud dovrebbe partire ancora titolare con Ibra pronto a entrare a gara in corso. Sulla trequarti ballottaggio Kessie-Diaz, con il secondo favorito, a sinistra scalpita Rebic. In difesa Kalulu dovrebbe essere preferito ancora a Romagnoli.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Bologna

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, B Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Rebic, Maldini, Ibrahimovic.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Barrow, Sansone, Santander, Vignato, Falcinelli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Margani e Mastrodonato. 4° Uomo: Baroni. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Lo Cicero.

Da quando è tornato dalla Coppa d’Africa, Musa Barrow non ha ancora segnato un gol in Serie A: sette presenze, solo tre da titolare, un assist e 10 tiri in appena 320 minuti giocati.

Alternativa Online per vedere Milan-Bologna Streaming Gratis

Alternative per vedere Milan-Bologna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.