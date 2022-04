Ultime Notizie » atalanta » Serie A, Napoli da scudetto: tris all’Atalanta, alle 20:45 Juve-Inter

DIRETTA CALCIO – Il Napoli vince a Bergamo 3-1 in casa dell’Atalanta e aggancia momentaneamente in vetta alla classifica il Milan (66 punti), impegnato domani a San Siro contro il Bologna. Rigore di Lorenzo Insigne (assegnato dopo controllo al VAR), Politano e Elmas i marcatori. Per i bergamaschi rete di De Roon.

Successo fondamentale per Spalletti su Gasperini, che crede allo Scudetto. Brutta sconfitta per i locali che oggi sono stati irriconoscibili: si allontana forse defnitivamente la possibilitá di arrivare tra le prime quattro. La 31a giornata di Serie A vede in programma alle 18 Sampdoria-Roma e alle 20:45 il super match Juventus-Inter.

Il tabellino di Atalanta-Napoli risultato esatto finale 1-3 (primo tempo 0-2)

Marcatori Gol: 13′ rigore di Insigne (N), 37′ Politano (N), 58′ De Roon (A), 81′ Elmas (N).

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti (Dal 63′ Maehle); Hateboer (Dal 46′ Boga), de Roon, Freuler (Dal 83′ Pasalic), Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi (Dal 46′ Miranchuk); Muriel (Dal 83′ Cissé). Allenatore Gasperini.

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (Dal 70′ Fabian Ruiz); Politano (Dal 59′ Elmas), Mertens (Dal 88′ Malcuit), Insigne (Dal 70′ Lozano). Allenatore Spalletti.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assist: Insigne, Miranchuk, Lozano. Ammoniti: Palomino, Juan Jesus, Ospina, Lozano, De Roon.