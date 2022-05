Ultime Notizie » Come vedere Liverpool Real Madrid Streaming » Liverpool-Real Madrid Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Finale Champions League

Dove vedere Liverpool-Real Madrid Streaming Gratis. Ultimo atto del calcio europeo per questa stagione 2021-2022: allo Stade de France di Parigi va in scena la Finale di UEFA Champions League tra i Reds di Klopp e i Blancos di Ancelotti. Le due formazioni si affrontano oggi sabato 28 maggio 2022 alle ore 21 italiane.

Liverpool-Real Madrid di questa sera sarà la terza volta nella storia nell’ultimo atto della Champions League: è il record assoluto nella storia della competizione. Una vittoria per il Liverpool (vittoria di misura nel 1981) e una vittoria per il Real Madrid (2018, finale famosa per gli errori del portiere Karius).

Liverpool a caccia del 7° trionfo: si presentano alla finale dopo aver eliminato il Villarreal che aveva precedentemente escluso Juventus e Bayern Monaco). Il Real Madrid di Ancelotti (13esima Champions vinta proprio contro il Liverpool nel 2018) arrivano alla finale dopo la rocambolesca rimonta ai danni del Manchester City di Guardiola. E prima ancora aveva eliminato PSG e Chelsea. Di seguito le informazioni per vedere Liverpool-Real Madrid streaming gratis e diretta video tv.

⚽ Dove vedere Liverpool-Real Madrid Diretta invece di Rojadirecta TV



Liverpool-Real Madrid diretta in chiaro con Canale 5, e sara visibile anche con Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251). Telecronaca Mediaset di Liverpool-Real Madrid affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero. Su Sky saranno Massimo Marianella e Luca Marchegiani a raccontare la super sfida.

Se il Liverpool dovesse vincere eguaglierebbe il Milan a quota 7 Champions, piazzandosi al secondo posto alle spalle ovviamente del Real. Se invece fosse quest’ultimo a trionfare, riuscirebbe addirittura a doppiare i rossoneri secondi, salendo a 14.

⚽ Liverpool-Real Madrid Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Liverpool-Real Madrid streaming gratis con Mediaset Play oppure il sito di Sportmediaset. Anche in questo caso per gli abbonati a Sky c’è un’alternativa, ovvero l’app SkyGo, così come NOW, servizio che mette a disposizione il meglio della programmazione dell’emittente satellitare. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Un record che nessuno può battere: resta inarrivabile infatti Paolo Maldini, che nel 2005 segnò a 36 anni e 333 giorni. Ci sono però tre giocatori che potrebbero salire al secondo posto: Benzema, 34 anni e 160 giorni, Milner, 36 anni e 144 giorni e Modric, 36 anni e 261 giorni.

Liverpool-Real Madrid Streaming Live: ultime notizie formazioni

Benzema, i suoi numeri. Dal punto di vista dei record, è certamente l’uomo più atteso.

⚽ Le probabili formazioni di Liverpool-Real Madrid

In questa edizione della Champions è già a quota 15 gol, a – 2 dal primato assoluto di Cristiano Ronaldo, risalente alla stagione 2013/14, quella della Decima, sempre con Ancelotti in panchina. Se il francese dovesse segnare una tripletta, oltre a superare CR7, lo eguaglierebbe come numero di hat-trick in una singola stagione: 3, come il portoghese nel 205/16. Gli basterebbe invece un solo gol per superare il record assoluto di gol nella fase a eliminazione diretta: al momento è a quota 10 come quelli che fece l’ex compagno nel 2016/17.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, I Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, N Keita; Salah, Mané, Luis Diaz. Allenatore Klopp. A disposizione in panchina: Adrian, Thiago Alcantara, Milner, Firmino, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Diogo Jota, Tsimikas, Matip. Indisponibili: Origi. Squalificati: nessuno.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E Militão, Alaba, F Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; F Valverde, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Vallejo, Nacho, Marcelo, Lucas Vazquez, Ceballos, Isco, Camavinga, E Hazard, Asensio, Jovic, Rodrygo. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Clément Turpin (Francia). Assistenti: Nicolas Danos (Francia), Cyril Gringore (Francia). IV uomo: Benoît Bastien (Francia). Var: Jérôme Brisard (Francia). Assistente VAR: Willy Delajod (Francia), Massimiliano Irrati (Italia), Filippo Meli (Italia).

Carletto Ancelotti è già nella storia della Champions, perché insieme a Bob Paisley (Liverpool 1977, ’78 e ’81) e Zinedine Zidane (Real 2016, ’17 e ’18) è il solo che è stato capace di vincerne tre (Milan 2003 e ’07, Real Madrid ’14), l’unico con due squadre diverse. Vincendo, salirebbe a quota quattro: nessuno come lui.

Alternativa per vedere Online Liverpool-Real Madrid Streaming Gratis

Alternative per vedere Liverpool-Real Madrid non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.