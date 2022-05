Ultime Notizie » Finale Champions League » Finale Champions 2022: il pallone ufficiale Adidas di Liverpool – Real Madrid

DIRETTA CHAMPIONS – Mentre aspettiamo l’inizio di Roma-Feyenoord, finale di Conference League in programma questa sera alle 21, l’Unione delle Federazioni Europee di Calcio (UEFA, per il suo acronimo in inglese) ha rivelato via Twitter come sarà il pallone ufficiale della finale di Champions League, che sarà giocata da Liverpool e Real Madrid il 18 maggio allo Stade de France, con sede a Saint-Denis, vicino a Parigi.

Il pallone Adidas, che presenta un design bianco e grigio, contiene la parola “Peace” (pace) scritta sia in cirillico che in inglese. In un comunicato, l’azienda tedesca ha spiegato che il design è privo di colore per “simboleggiare tregua e unità”, riferendosi all’attuale situazione in Ucraina.

Con questo intendono portare un semplice messaggio di pace, appartenenza e speranza che verrà trasmesso da giocatore a giocatore ad ogni tocco di palla e oltre il campo di calcio fino agli angoli più

Il pallone sarà messo all’asta dopo la partita

remoti del mondo.

“Il pallone sarà messo all’asta dopo la partita e il ricavato andrà all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per aiutare a proteggere le persone costrette a fuggire dalle loro case”, ha detto Adidas.

I precedenti di Liverpool VS Real Madrid

Questa è la terza volta che Real Madrid e Liverpool si incontrano nella finale di questo torneo. La prima risale al 1981, sempre in Francia, e si concluse con una vittoria britannica per 1-0, mentre la seconda si svolse quattro anni fa a kyiv (Ucraina), partita vinta 3-1 dalla squadra spagnola.

Inizialmente, la partita si sarebbe giocata a San Pietroburgo (Russia), ma il 25 febbraio, solo un giorno dopo l’inizio dell’operazione militare speciale russa in Ucraina, la UEFA ha deciso di spostare la finale in Francia a causa della “grave escalation della situazione della sicurezza in Europa”.