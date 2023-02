Ultime Notizie » Come vedere Liverpool Real Madrid Streaming » Liverpool-Real Madrid Streaming Gratis Roja Live Club? Ecco dove vedere Diretta TV

Dove vedere Liverpool-Real Madrid Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano stadio Anfield di Liverpool oggi martedì 21 febbraio 2023 alle ore 21 italiane (stessa ora di Francoforte-Napoli streaming in chiaro su Canale 5) nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Diventata ormai una grande classica di UCL, la sfida tra le due squadre tra le più vincenti d’Europa attira gli occhi di tutto il mondo. Reds (6 titoli vinti) e Blancos (14) infatti sono state le formazioni finaliste della passata edizione, come pure in quella del 2018. Un peccato vedere un tale spettacolo agli ottavi e non in una finale, ma è un bene per le squadre italiane, se dovessero passare il turno, così avrebbero un pericoloso avversario in meno ai quarti. Di seguito le informazioni per vedere Liverpool-Real Madrid streaming gratis e diretta video tv.

La statistica in evidenza: ancora una volta Klopp contro Ancelotti, con il tedesco alla ricerca della rivincita sul collega italiano dopo l’1-0 della finalissima dell’anno scorso, siglato da Vinicius, che ha portato la 14esima coppa Champions nella capitale spagnola.

Liverpool-Real Madrid Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il Real Madrid di Carletto Ancelotti, fresco del recente titolo vinto al Mondiale per Club, ha vinto solo una delle precedenti sette gare fuori casa contro squadre inglesi in Champions League (2N, 4P), con questa vittoria arrivata contro il Chelsea a Stamford Bridge nell’aprile 2022.

⚽ Le probabili formazioni di Liverpool-Real Madrid

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Robertson, Matip, Van Dijk, Alexander-Arnlod; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Nunez. Allenatore Klopp. A disposizione in panchina: Adrian, Kelleher, Diogo Jota, Elliott, Firmino, Gomez, Keita, Konate, Milner, Phillips, Ramsay, Tsimikas. Indisponibili: Luis Diaz, Thiago. Squalificati: nessuno. Diffidati: Alexander-Arnold.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Alaba, Militao, Rudiger, Carvajal; Modric, Camavinga, Ceballos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore Carletto Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Lopez, Lucas Vazquez, Nacho, Vallejo, Martin, Arribas, Asensio, Hazard,Rodrygo, Rodriguez. Indisponibili: Kroos, Mendy, Tchouameni, Mariano Diaz. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu, Artene (Romania). IV Uomo: Fesnic (Romania). VAR: Irrati (Italia). Assistente VAR: Guida (Italia).

Vinicius Junior è stato coinvolto in sette reti nelle ultime otto presenze fuori casa in Champions League (cinque reti e due assist), con tre di queste partecipazioni arrivate in trasferta contro squadre britanniche – un assist contro il Chelsea a Stamford Bridge, un gol contro il Manchester City all’Etihad Stadium e un’altra realizzazione contro il Celtic al Celtic Park.

Liverpool-Real Madrid in TV



Diretta Liverpool-Real Madrid tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football

Mohamed Salah ha realizzato 43 gol in Champions League – nel caso trovasse il gol in questo incontro, il giocatore eguaglierebbe Didier Drogba (44) come migliore marcatore africano nella competizione.

Liverpool-Real Madrid Streaming Gratis in italiano



(numero 203 e 241 satellite),(213 del satellite) e(253 del satellite). Commenti, interviste e highlights con la telecronaca di Nicola Roggero. La partita non verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 (su questo canale faranno vedere lache si gioca alla stessa ora) mentre sarà visibile su Infinity+.

Liverpool-Real Madrid streaming gratis riservato per i soli abbonati con Sky Go Now e Infinity+ su pc, smartphone e tablet. Basterà scarica l’app su smart tv compatibili, cellulari, utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, o ancora collegandosi ai relativi siti si Sky e Mediaset. La partita non si può vedere su Roja directa TV perchè considerata illegale in Italia.

Karim Benzema non segna in Champions League da 324 minuti (gol v Manchester City nel maggio 2022). Il francese non ha trovato la via della rete nelle ultime cinque presenze nella competizione. Nei cinque incontri precedenti a questa striscia, l’attaccante ha realizzato 10 gol – incluse due triplette (contro il Paris Saint-Germain e il Chelsea).

Alternativa a Rojadirecta per vedere Online Liverpool-Real Madrid Streaming Gratis

Alternative per vedere Liverpool-Real Madrid non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Roja Live” o “Roja Club Me”.

I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.