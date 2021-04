Ultime Notizie » Come vedere Liverpool Real Madrid » LIVERPOOL REAL MADRID Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Liverpool Real Madrid Streaming Gratis e Diretta TV. I Reds e le Merengues si incontreranno questo mercoledì 14 aprile, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo una sfortunata prestazione all’andata (1-3), il Liverpool di di Jürgen Klopp torna ad Anfield con l’urgenza di battere il Real Madrid di Zidane con un minimo di 2-0. Chi vince affronterà in semifinale il Chelsea. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane. Di seguito le formazioni e dove vedere Liverpool Real Madrid streaming e tv.

⚽ Queste le probabili formazioni di Liverpool Real Madrid

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcantara, Milner; Salah, Firmino, Mané. Allenatore Klopp.

Real Madrid (4-3-3): Courtois: Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. Allenatore Zidane.

Arbitro: Björn Kuipers (Paesi Bassi).

Liverpool Real Madrid Diretta: Canale TV e dove vederla

Liverpool Real Madrid in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Dove vedere Liverpool Real Madrid Streaming Gratis invece di Rojadirecta

La partita non si puòe nemmeno conperchè considerate illegali in Italia. Niente partita in chiaro su Canale 5.

Liverpool Real Madrid streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Partita in chiaro?

Liverpool Real Madrid non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.