LIVE STREAMING FORMULA 1 – Si corre questo fine settimana il Gran Premio di Monaco di Formula 1, 7a tappa del mondiale 2022. Sul circuito cittadino di Montecarlo la Ferrari cercherà il riscatto dopo la vittoria del campione iridato Max Verstappen sul circuito di Montmeló in Spagna, successo che gli ha permesso il sorpasso a Charles Leclerc (costretto a costretto a ritirarsi per un problema di affidabilità) in vetta alla classifica.

Le tre prove libere hanno già regalato spettacolo e adrenalina pura. Nella ultima sessione il migliore è stato Perez su Red Bull in 1:12.476, poi Leclerc a soli 41 millesimi. A seguire Sainz, Verstappen e Gasly. La Ferrari ha mostrato anche a Monaco grande capacità di adattamento con la sua F1-75 che dimostra superiorità in ogni condizione di gomma, temperatura e bilancio La staccata di curva 10 rappresenta come sempre il miglior punto per cercare un sorpasso sulla pista.

Il programma del weekend di GP di Monaco di F1 2022

Sabato 28 maggio > ore 16 Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza.

Domenica 29 maggio > ore 15 Partenza Gara.

Dove vedere GP Monaco 2022 F1 Streaming Live e Diretta TV

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio di Monaco di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno. Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). “Rojadirecta Online TV” è illegale, quindi oscurato in Italia. Il Gp di Monaco di Formula 1 2022 viene trasmesso in chiaro su TV8.