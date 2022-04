Dove vedere Lazio-Milan Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 24 aprile 2022 (pasquetta) alle ore 20:45 italiane per la 34a giornata di Serie A 2021-22.

Rossoneri superati dall’Inter con 72 punti dopo la vittoria di ieri in casa sulla Roma. Milan (71) oggi constretto a vincere per riportarsi in vetta. La Lazio di Sarri è reduce dal deludente pari col Torino, che ha permesso alla Fiorentina di agganciare i biancocelesti in classifica al sesto posto in classifica a quota 56 punti: il big match contro il Milan quindi sarà fondamentale per un posto in Europa League. Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Milan streaming gratis e diretta tv.

Ciro Immobile ha segnato in quattro delle ultime sei partite della Lazio in Serie A, inclusi tre gol che sono stati i primi della sua squadra, mentre Rafael Leão ha segnato il gol di apertura nelle due vittorie stagionali del Milan contro la Lazio.

⚽ Lazio-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Sta rientrando l’emergenza per Sarri a pochi giorni dalla sfida col Milan: Milinkovic, Marusic, Strakosha, Cataldi e Moro si sono rivisti a Formello. Recuperato Patric. Ancora lavoro a parte per Marusic e Pedro. Per Pioli i dubbi sono sulla trequarti: a destra Messias insidia Saelemaekers, al centro ci sarà probabilmente Diaz visto che Kessie dovrebbe giocare al fianco di Tonali per il forfait di Bennacer, fermato da un problema alla caviglia. Rebic e Romagnoli recuperati. Ibra convocato.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; F Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Adamonis, Hysaj, Patric, Akpa Akpro, Kamenovic, J Cabral, Romero, Pedro. Indisponibili: Reina, Marusic, S. Radu, S. Milinkovic, Cataldi, Raul Moro. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Krunic, B Diaz, Castillejo, Messias, Maldini, Lazetic, Ibrahimovic. Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Rebic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida. Guardalinee: Meli-Peretti. Quarto Uomo: Piccinini. VAR: Orsato. Assistente VAR: Zufferli.

⚽ Dove vedere Lazio-Milan Diretta invece di Rojadirecta TV

Lazio-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Il Milan ha battuto nel match d’andata la Lazio per 2-0, ma non riesce a vincere entrambe le gare contro i biancocelesti in uno stesso campionato dalla stagione 2008/09 (Carlo Ancelotti era l’allenatore rossonero).

⚽ Lazio-Milan Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Lazio-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè oscurati in Italia.

⚽ Alternativa Online per vedere Lazio-Milan Streaming Gratis

Alternative per vedere Lazio-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile – sette gol in 14 match di Serie A contro il Milan – potrebbe diventare il quarto giocatore dei maggiori cinque campionati europei (dopo Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo) a segnare più di 25 gol in un singolo torneo per almeno tre volte dal 2016/17 (sua prima stagione alla Lazio).

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.