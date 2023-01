Dove vedere Lazio-Milan Streaming Gratis. Match valido come posticipo che chiude la 19a giornata del campionato di calcio italiano, la Serie A 2022/23: si giocherà allo stadio Olimpico di Roma oggi martedì 24 gennaio, alle ore 20:45 italiane.

Con la penalizzazione di 15 punti in classifica (non definitiva) la Juventus ha liberato un posto nella partecipazione alla prossima Champions League. Un motivo in più per mettere peperoncino alla sfida di Lazio-Milan, con i locali che occupano la sesta posizione con 34 punti, e i Camponi d’Italia in carica che sono secondi con 38 punti (in questo momento a -12 dalla capolista Napoli). Di seguito le formazioni e tutte le info per vedere Lazio-Milan streaming gratis e video live tv.

Lazio-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Lazio: con Immobile out per venti giorni, Sarri corre ai ripari in attacco e potrebbe affidarsi a Felipe Anderson nel ruolo di falso nove. Casale favorito su Patric. In casa Milan, Theo Hernandez non convocato per un affaticamento muscolare: gioca Dest. Krunic si è allenato in gruppo, è recuperato e insidia Brahim Diaz. Per il ruolo di punta Giroud potrebbe essere favorito su Rebic. In difesa Kalulu con Tomo.

Con Immobile fuori, la Lazio punterà su Felipe Anderson, che arriva da una sequenza di tre partite consecutive in cui è riuscito a segnare, facendo due gol di apertura nei primi tempi. Potrebbe dover mettere in ombra Olivier Giroud del Milan, che ha segnato tre gol negli ultimi due scontri tra queste due squadre.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Milan

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Radu, Hysaj, Marcos Antonio, Vecino, Basic, Cancellieri, Romero. Indisponibili: Immobile. Squalificati: nessuno. Diffidati: Marusic.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Vasquez, Kjaer, Gabbia, Thiaw, Pobega, Vranckx, Krunic, Adli, De Ketelaere, Messias, Origi, Rebic. Indisponibili: Maignan, Ballo-Touré, Florenzi, Theo Hernandez, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bennacer.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Tolfo e Galetto. Quarto uomo: Abisso. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Paganessi.

Il Milan ha vinto due delle ultime tre trasferte contro la Lazio in campionato (1P), tante quante nelle precedenti 10 (quattro pareggi e quattro sconfitte).

Dove vedere Lazio-Milan in TV

Lazio-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima

Lazio-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta Live



generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Sia Mattia Zaccagni che Felipe Anderson hanno segnato negli ultimi due match di campionato: l’italiano non ha mai trovato la rete in tre partite di fila in Serie A, il brasiliano c’è già riuscito tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015. Telecronacaaffidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Simone Tiribocchi. Se avete dato disdetta DAZN Sky diventa difficile vedere la partita in Italia.

Lazio-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. Rafael Leão ha preso parte a un gol in entrambe le sfide dello scorso campionato contro la Lazio (una rete al Meazza il 12 settembre 2021 e un assist all’Olimpico il 24 aprile scorso). Il portoghese è stato coinvolto in 21 reti nelle sue ultime 23 partite di Serie A (11 marcature e 10 passaggi vincenti). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per guardare Lazio-Milan Streaming Online invece di Roja Club

Alternative per vedere Lazio-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Lazio-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.