Ultime Notizie » Cloud Gratis » Terabox: 1 Tera di Spazio Free Cloud Storage Gratis

Esistono molte soluzioni che ci consentono di salvare i file nel cloud. Abbiamo i big, come Google Drive, OneDrive di Microsoft, Dropbox o MEGA, e quelli che si stanno facendo uno spazio importante nel settore, come Internxt. E poi abbiamo le opzioni incredibili che arrivano ad offrire 1 Tera gratis (ossia 1024 GB): pazzesco no?

Oggi ti presentiamo Terabox, con web, PC e applicazione mobile, una soluzione che sempre più utenti stanno adottando per via non solo dell’enorme quantità di spazio libero, ma anche delle funzioni esistenti, come la classificazione automatica dei file.

Disponibile su terabox.com, non ha limiti sul numero di file che possono essere scaricati contemporaneamente, il che lo rende un vantaggio rispetto ad altri strumenti simili.

Poter avere 1024 GB di spazio di memoria nel cloud ci garantisce spazio per 400 mila foto, 2500 filmati, 6,5 milioni di documenti e anche circa 51200 video da 1 minuto, quindi si presenta come una buona opzione per fare copie di sicurezza del

contenuto a cui non accediamo molto frequentemente, i. Ma poiché non ha un limite di download simultanei, è ideale anche per la distribuzione di contenuti

Ha una funzione di caricamento remoto per salvare i file direttamente dai collegamenti e offre TeraBox Safe Space, una funzione che ti consente di mantenere protetti i file riservati, entrambe funzionalità disponibili dal piano gratuito.

Eh sì, perchè se non ti bastasse 1 Tera di spazio gratis, TeraBox mette a disposizione un piano Premium che ha ancora più spazio nel cloud, 2 TB, e in questo caso è senza pubblicità e offre velocità più elevate. Questo piano costa $ 2,99 al mese.

Indubbiamente un’ottima opzione per chi sta pensando di fare dei backup e sa che MEGA minaccia di chiudere l’account se non lo abbiamo molto attivo (non va bene per i backup).