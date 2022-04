Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » Imola GP Formula 1 Streaming Gratis, dove vedere Qualifiche Ferrari e Pole in Diretta TV

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Alle 17 di oggi 22 aprile si corrono le qualifiche del Gran Premio di Imola Di Formula 1. Su una pista di Imola resa insidiosa dalla pioggia, le Rosse Ferrari ancora protagoniste con Charles Leclerc, primo con il tempo di 1:29.402, e poi Carlos Sainz a 0.877 di distanza, che hanno superato alla grande la prima volta con le gomme da 18 pollici sul bagnato e prima vera prova della F1-75 con la pioggia. Terzo tempo per la Red Bull di Verstppen, poi molto distaccati tutti gli altri. Quello di Imola è il primo dei 5 gran premi, dei 23 in programma in questa stagione, ad essere trasmesso in diretta su TV8. Gli altri quattro sono Spagna, Francia, Monza e Stati Uniti.

Il programma del weekend di #ImolaGP o GP dell’Emilia Romagna



Venerdì 22 aprile: alle 17 qualifiche per determinare griglia di partenza delle Qualifiche Sprint.

Sabato 23 aprile: alle 12:30 Prove Libere 2, e alle 16:30 Sprint Race per determinare la pole position sulla griglia di partenza del Gran Premio di Imola di Formula 1, la cui partenza avverrà alle ore 15 italiane di domenica 24 aprile.

Dove vedere GP Imola 2022 F1 Streaming Live e Diretta TV senza Rojadirecta

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio di Imola di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno. Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). Immagini in diretta streaming di tutto il fine settimana su TV8. “Rojadirecta Online TV” è illegale, quindi oscurato in Italia.