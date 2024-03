Ultime Notizie » Come vedere Lazio Milan Streaming » Lazio-Milan Streaming Gratis, dove Diretta TV questa sera

Dove vedere Lazio-Milan Streaming Gratis. Match valido come anticipo della 27ª giornata di Serie A 2023/24: si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, oggi venerdì 1 marzo, alle ore 20:45 italiane.

La Lazio, dopo aver perso contro la Fiorentina, cerca di ottenere punti contro il Milan per avvicinarsi alla zona europea. Il Milan è saldamente al terzo posto e sembra destinato alla Champions League. La lotta per lo scudetto sembra conclusa, con l’Inter in testa. Nell’incontro d’andata, il Milan ha vinto 2-0 con i gol di Pulisic e Okafor. Di seguito le formazioni e tutte le info per vedere Lazio-Milan streaming gratis e video live tv.

Lazio-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Sarri, allenatore della Lazio, potrebbe schierare Gila e Romagnoli in difesa e Zaccagni o Isaksen in attacco. Nel Milan, Hernandez potrebbe essere sostituito da Florenzi a causa di un infortunio, mentre Calabria è pronto a tornare in campo. Reijnders giocherà a centrocampo insieme a Bennacer e il quartetto offensivo rimarrà confermato.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Pellegrini, Lazzari, Casale, Ruggeri, Vecino, Kamada, Isaksen, Castellanos, Fernandes, Pedro. Indisponibili: Patric, Rovella. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Pellegrini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria, Terracciano, Reijnders, Musah, Chukwueze, Okafor. Indisponibili: Pobega. Squalificati: Jovic. Diffidati: Florenzi, Loftus-Cheek, Leao, Musah.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Meli-Alassio. Quarto Uomo: Scacchi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Aureliano.

Ciro Immobile della Lazio ha contribuito a cinque gol (4 gol, 1 assist) negli ultimi sette scontri diretti in campionato, anche se ha perso cinque di essi.

Dove vedere Lazio-Milan in TV

Lazio-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Olivier Giroud ha visto tre dei suoi ultimi quattro gol in campionato, così come i suoi due contributi negli scontri diretti nella massima serie (1 gol, 1 assist), arrivare in partite che la sua squadra ha vinto.

Lazio-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta Live



Telecronacaaffidata a Dario Mastroianni, commento tecnico di Dario Marcolin. Se avete dato disdetta DAZN Sky diventa difficile vedere la partita in Italia.

Lazio-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Théo Hernández ha eguagliato il suo record di partite giocate e contributi in gol e assist della scorsa stagione in soli 23 incontri. Negli ultimi cinque anni, è l’unico difensore nei principali campionati europei ad aver segnato almeno 25 gol e fornito almeno 20 assist.

Alternative per guardare Lazio-Milan Streaming Online invece di Roja Club

Alternative per vedere Lazio-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Lazio-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.