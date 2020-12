Dove vedere le partite di calcio in tv Crotone-Napoli, Sampdoria-Milan, Verona-Cagliari e tutte le altre di oggi domenica 6 dicembre 2020. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv e tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

12:30 Diretta Verona-Cagliari (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Il Verona di Ivan Juric ospita il Cagliari di Eusebio Di Francesco nel lunch match della 10a giornata del campionato di Serie A. Gli scaligeri sono settimi in classifica con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, i rossoblù si trovano al 12° posto a quota 11 punti, con un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 perse.

Diretta Verona Cagliari con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

12:30 Verona-Empoli (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

13:00 West Bromwich Albion-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Lille-Monaco (Ligue 1) – DAZN e DAZN1

13:00 Ross County-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena

14:00 Granada-Huesca (Liga) – DAZN

14:00 Foggia-Palermo (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Inter-San Marino (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su DAZN)

14:45 PSG-Paris Fc (Division 1 Feminine) – DAZN

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Roma-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

15:00 Parma-Benevento (Serie A) – Sky Sport (Canale 252 Satellite)

15:00 Udinese-Atalanta (Serie A) – DAZN e DAZN1.

15:00 Reggiana-Monza (Serie B) – DAZN

15:00 Albinoleffe-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Carrarese-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Grosseto-Novara (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pontedera-Como (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Arezzo-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Piacenza-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lecco-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ravenna-Padova (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Triestina-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Potenza-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Teramo-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ternana-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv.

15:15 Sheffield United-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football

15:30 Werder Brema-Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport Arena

15:30 Everton-Manchester City (Fa Wsl) – DAZN

16:15 Osasuna-Betis (Liga) – DAZN

17:00 Reims-Nizza (Ligue 1) – DAZN.

17:30 Tottenham-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Virtus Verona-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Feralpisalò-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Perugia-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Vis Pesaro-Fano (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Catanzaro-Turris (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Virtus Francavilla-Avellino (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Crotone-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Crotone Napoli si trovano una di fronte all’altra nel decimo turno di Serie A. Il Crotone arriva dall’ennesima sconfitta del suo campionato, quella contro il Bologna, mentre il Napoli arriva a questo appuntamento dalla vittoria convincente e importantissima contro la Roma.

Diretta Crotone Napoli con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:00 Schalke 04-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Villarreal-Elche (Liga) – DAZN

20:15 Liverpool-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Sampdoria-Milan (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il posticipo domenicale della 10a giornata del campionato di Serie A mette di fronte allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria di Claudio Ranieri e il Milan capolista di Stefano Pioli. I liguri sono undicesimi in classifica a quota 11 punti, con un cammino di 3 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte, i milanesi guidano invece la graduatoria da imbattuti con 7 vittorie e 2 pareggi.

Diretta Sampdoria Milan con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Vicenza-Cosenza (Serie B) – DAZN e DAZN1

21:00 Metz-Lione (Ligue 1) – DAZN

21:00 Alaves-Real Sociedad (Liga) – DAZN

21:10 Columbus Crew-New England Revolution (MLS) – DAZN.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e Streaming Live legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione. Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in Italia il link a Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, continuano ad esporre ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus.

Anticipazioni partite Live Streaming ufficiale da vedere.



Tra le partite da vedere nei prossimi giorni evidenziamo le squadre italiane impegnate nell’ultimo turno della fase a gironi di Champions e Europa League. In Champions League giocheranno martedì 8 dicembre Lazio-Club Brugge alle 18:55 e Barcellona-Juventus alle 21:00, mentre mercoledì 9 dicembre giocheranno Ajax-Atalanta alle 18:55 e Inter-Shakhtar Donetsk alle 21:00. Giovedì 10 dicembre sarà la volta dell’Europa League con Napoli-Real Sociedad e CSKA Sofia-Roma alle 18:55, Sparta Praga-Milan alle 21:00. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.