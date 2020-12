Dove vedere le partite di calcio in tv il derby della Mole Juventus-Torino, Inter-Bologna, Spezia-Lazio e tutte le altre di oggi sabato 5 novembre 2020. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv e tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

12:30 Fiorentina-Milan (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

13:30 Burnley-Everton (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Cremonese-Entella (Serie B) – DAZN

14:00 Frosinone-Chievo (Serie B) – DAZN

14:00 Lecce-Venezia (Serie B) – DAZN

14:00 Salernitana-Cittadella (Serie B) – DAZN e DAZN1

14:00 Spal-Pisa (Serie B) – DAZN

14:00 Levante-Getafe (Liga) – DAZN

14:30 Renate-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Diretta Spezia-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Lo Spezia di Vincenzo Italiano e la Lazio (9° in classifica a quota 14) di Simone Inzaghi si affrontano nell’anticipo che apre la 10ª giornata di Serie A. La gara si disputerà all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena per consentire il completamento dei lavori allo Stadio Picco. Lo Spezia (14esimo in classifica con 10 punti) è reduce da una sconfitta, una vittoria e 2 pareggi nelle ultime 4 gare in campionato, l’Aquila ha rimediato 3 successi e un pareggio nelle precedenti 4 giornate. La Lazio è un’autentica schiacciasassi avendo vinto 16 delle ultime 18 gare.

Diretta Spezia Lazio con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:00 Legnago-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Matelica-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Modena-Fermana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Paganese-Bari (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Vercelli-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Reggina-Brescia (Serie B) – DAZN

15:30 Eintracht-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Arena

16:00 Manchester City-Fulham (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Siviglia-Real Madrid (Liga) – DAZN

17:00 Rennes-Lens (Ligue 1) – DAZN e DAZN1.

18:00 Diretta Juventus-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Derby della Mole senza pubblico in questo anticipo della 10a giornata di Serie A. Nonostante non abbia ancora convinto a pieno in campionato, la Vecchia Signora è quarta in classifica con 17 punti, mentre il Torino occupa la terzultima posizione con soli 6 punti. Sarà la 201esima volta que le due squadre si affrontano (in gare ufficiali ed in tutte le competizioni): 88 vittorie della Juventus, 56 pareggi e 56 vittorie del Torino, 298 reti segnate dai bianconeri e 238 dai granata.

Diretta Juventus Torino con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:30 West Ham-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Bayern-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Atletico Madrid-Valladolid (Liga) – DAZN

20:00 Ajax-Twente (Eredivisie) – DAZN.

20:45 Diretta Inter-Bologna (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Se l’Inter è in piena lotta Scudetto, ma comunque distante dalla capolista Milan in questo momento, il Bologna ha iniziato positivamente la stagione candidandosi come una delle sorprese di quest’annata: per alzare l’asticella servirà però fare risultato, nuovamente, nella tana nerazzurra.

Diretta Inter Bologna con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Chelsea-Leeds (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Montpellier-Paris SG (Ligue 1) – DAZN

21:00 Cadice-Barcellona (Liga) – DAZN.

Tra le partite da vedere domani domenica 6 dicembre abbiamo le altre partite della 10a giornata di Serie A, tra cui evidenziamo alle 12:20 Verona-Cagliari, Roma-Sassuolo e Udinese-Atalanta alle 15:00, Crotone-Napoli alle 18:00 e Sampdoria-Milan in chiusura alle 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.