Dove vedere Juventus-Roma Streaming Gratis big match di oggi domenica 17 ottobre 2021 alle ore 20:45 italiane per la 8a giornata di Serie A 2021-22. Allegri (Juve): “Morata? Vedremo se potremo averlo a disposizione senza rischiare di vanificare il lavoro fatto dallo staff medico e dai fisioterapisti. Dybala? Lui è più indietro e non ci sarà assolutamente, sperando di riaverlo a disposizione della squadra tra una settimana o al massimo dieci giorni”. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Roma in video streaming gratis e diretta live tv.

Nella scorsa stagione la Juventus ha battuto i giallorossi a Torino per 2-0 (rete di Cristiano Ronaldo e autogol di Ibanez). L’unica vittoria giallorossa allo Stadium è arrivata l’1 agosto 2020 quando i bianconeri, allora allenati da Sarri, avevano però già matematicamente conquistato lo Scudetto.

La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, commento tecnico affidato a Francesco Guidolin.

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Lorenzo Pellegrini è già a quota quattro reti in questo campionato e potrebbe segnare la sua quinta marcatura, che nella scorsa Serie A era arrivata nel mese di aprile, alla 29ª giornata – la Juventus è tuttavia una delle due squadre (con il Napoli) contro cui il centrocampista giallorosso ha giocato almeno otto gare di massima serie senza mai segnare o servire assist.

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Chiesa. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno.

Allegri: “Juve-Roma non sarà una sfida tra me e Mourinho. Lo rispetto, ha vinto molto e sono contento che sia tornato in Italia perché è un valore aggiunto per i giallorossi ma anche per il nostro calcio. La mano all’orecchio allo Stadium dopo il match di Champions contro lo United? Fa parte del suo personaggio, anche se quella fu una delle nostre migliori partite. Ora guida una Roma a cui ha dato carattere, hanno giocatori forti, quattro punti più di noi e sono pericolosi sui calci piazzati: un’avversaria noiosa da affrontare”.

Indisponibili: Dybala, Rabiot, Morata.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Smalling, Spinazzola.

Mourinho: “Siamo in crescita, anche dal punto di vista della mentalità, e non voglio pensare alla sfida alla Juve come una sfida diversa. E ovviamente se non vinciamo voglio che sia per colpa della Juve e non per colpa nostra. E tutta questa differenza di potenziale va dimenticata al fischio d’inizio e che vinca il migliore”.

Arbitro: Orsato. Assistenti Bindoni-Bresmes. Quarto Uomo: Colombo. VAR: Nasca. AVAR: Costanzo.

