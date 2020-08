Juventus Roma Streaming Gratis Diretta TV. Si gioca oggi sabato 1° agosto 2020 alle ore 20:45 per la 38a e ultima giornata del campionato di calcio di Serie A prima dello svolgimento delle coppe europee. I bianconeri non hanno più nulla da chiedere alla stagione, hanno dominato in lungo ed in largo vincendo il nono titolo di fila e cercano i 3 punti per onorare al meglio il titolo. I giallorossi, 2-3 a Torino nel match giocato mercoledì scorso, chiudono quinti e conquistano l’accesso diretto ai gironi di Europa League in programma il prossimo anno. Scopri dove vedere Juventus Roma streaming video e diretta tv.

I bianconeri cercano di chiudere al meglio la stagione, dopo che a Cagliari mercoledì sera hanno subito la sesta sconfitta stagionale in campionato. Potrebbe diventare la Champions league il destino di Paulo Fonseca se i ragazzi in giallorosso saranno capaci di aggiudicarsi la fase finale dell’Europa League 2019/2020 in programma ad agosto dopo la chiusura del campionato.

Dove vedere diretta Juventus Roma Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

La partita di calcio Juventus Roma in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Juventus Roma non viene trasmessa in chiaro.

Video live streaming gratis link per gli abbonati con SkyGo (link > https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Juventus Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni.

A meno che Sarri non decida davvero di dare largo spazio ai giovani dell’Under 23, dovrebbe essere confermato il tridente Ronaldo-Higuain-Bernardeschi. Spazio ai giovani invece in difesa, dove Bonucci va verso un turno di riposo. Rabiot torna a centrocampo. Il giovane Calafiori nella difesa a 3 al posto dello squalificato Mancini. Zaniolo verso una maglia da titolare. Bruno Peres e Spinazzola, acciaccati, dovrebbero rifiatare.

Queste le probabili formazioni di Juventus Roma:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Frabotta; Rabiot, Bentancur, Muratore; Zanimacchia o Cristiano Ronaldo, Higuain, Bernardeschi. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Pjanic. Indisponibili: De Sciglio, Dybala, Khedira, Douglas Costa.

Roma (3-4-2-1): Fuzato; Cetin, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic. Allenatore Fonseca. Squalificati: Mancini. Indisponibili: Lorenzo Pellegrini.