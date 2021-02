Juventus Roma Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Juventus Roma oggi sabato 6 febbraio 2021 alle ore 18:00 e che si giocherà allo Stadium di Torino per l’anticipo del 21° turno di campionato (2a giornata di ritorno). In 173 precedenti tra le due formazioni in Serie A, la Juve ha ottenuto il doppio dei successi della Roma (82 contro 41), completano 50 pareggi. Quella bianconera è la formazione che ha sconfitto più volte i giallorossi nella massima serie.

Dopo l’imbarazzante sconfitta in casa dell’Inter (2-0) del 17 gennaio, la Juventus (4a in classifica con 39 punti) ha incanalato 5 vittorie consecutive tra Supercoppa (vinta ai danni del Napoli), Serie A e Coppa Italia, durante le quali ha subito solamente un gol. La Roma (3a in classifica con 40 punti) arriva da due vittorie consecutive giocate però in casa. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Roma streaming e tv.

Juventus Roma Diretta: Canale TV e dove vederla

Juventus Roma in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Juventus Roma Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Juventus Roma in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Juventus Roma non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Juventus Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni



Ronaldo ritrova Morata in attacco.

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus Roma

Pirlo potrebbe scegliere la difesa a tre con Bonucci, Chiellini e Danilo. A centrocampo Cuadrado a destra e Chiesa a sinistra, in regia Arthur supportato da Rabiot e McKennie. Non ci saranno Dybala e Ramsey. Dzeko convocato ma partirà dalla panchina. Con Pellegrini squalificato, in attacco Borja Mayoral sostenuto da Mkhitaryan. Pau Lopez tra i pali, Ibanez al centro della difesa. Out Pedro, El Shaarawy e Reynolds.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Bentancur. Indisponibili: Paulo Dybala, Ramsey.

Roma (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Borja Mayoral, Mkhitaryan. Allenatore Fonseca. Squalificati: Lo Pellegrini. Indisponibili: Pedro, Smalling, Zaniolo, El Shaarawy.

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo potrebbe rimanere senza reti per quattro presenze di campionato consecutive per la prima volta dal novembre 2017, quando vestiva la maglia del Real Madrid. La Roma è la squadra che l’attaccante della Juventus Álvaro Morata ha affrontato più volte in Serie A senza mai realizzare gol o assist: per lui cinque sfide contro i giallorossi.

Video Highlights: L’ultima volta di Juve-Roma (1-3 del 1° agosto 2020)