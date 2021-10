Ultime Notizie » Alieni » Transdimensionale: Entità Umanoide di Luce filmata in Colombia

Il 6 ottobre 2021, a Ibagué, in Colombia, un gruppo di persone che camminava è stato sorpreso da una misteriosa entità luminosa e dalla forma umanoide. Gli esperti conoscono queste entità come ‘Transdimensionali’.

L’entità sconosciuta levitava sugli alberi vicino a una montagna. Sebbene la registrazione non sia molto stabile, non è la prima volta che degli esseri transdimensionali vengono catturati in un filmato video.

Esseri Transdimensionali: il caso di Ibargué

Questo tipo di video solleva più domande: siamo davvero davanti a un’entità o un essere di luce o può essere qualcos’altro? Quando l’immagine si avvicina il più possibile al presunto essere, si vede chiaramente come ‘cammina’, muovendo addirittura quelli che sembrano i suoi piedi.

Mentre ti muovi, ci sono sezioni per gran parte del modo in cui stai levitando sul fianco della montagna e sopra gli alberi. Tuttavia, la nitidezza del video non lascia spazio a dubbi, si tratta di una creatura di luce, appartenente ai cosiddetti Transdimensionali. A volte sembra addirittura che emetta una sorta di energia o luce molto potente.

Alla fine del video, si vede come la creatura scende in un punto tra gli alberi e scompare. Questo caso è molto simile a quello accaduto a Wakayama, in Giappone, il 7 gennaio 2012. In questo caso si vede come l’entità appaia ricoperta, addirittura, da una specie di tunica bianca mentre scende nell’area della foresta fino a scomparire.

Lo stesso caso è accaduto a Tepoztlán, nello stato di Morelos, in Messico, dove è stato registrato uno di questi esseri entrare nella terra nella zona di montagna.

Sfere di Luce: sono correlate?

Queste entità transdimensionali di solito hanno la stessa morfologia umanoide.

Le entità transdimensionali sono state collegate alle Sfere di Luce in varie occasioni. Luci strane che sono state viste in diverse occasioni. Una delle storie più note viene da una persona di nome Raphe Leal, che sosteneva di aver inseguito la luce del Brawn Mount Times. Questo l’ha portata in una grotta nascosta, piena di cristalli e una voce assordante le ha parlato degli alieni.

La descrizione data da Leal è molto simile alla “Cueva de los Cristales” a Chihuahua, in Messico. Questa grotta è unica al mondo, venendo ironicamente paragonata alla “grotta di Superman“. La strana voce disse a Leal che aveva la tecnologia necessaria per spostarsi da una dimensione all’altra, per apparire e scomparire quando necessario.

Forse, questo è il motivo per cui vediamo apparire e scomparire così tanti UFO, alieni e persino esseri transdimensionali come quelli nel video.