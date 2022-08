Dove vedere Juventus-Roma Streaming Gratis. La 3a giornata di Serie A, continua con la super sfida Juve-Roma all’Allianz Stadium di Torino alle ore 18:30 di oggi sabato 27 agosto 2022. Dopo il big match Lazio-Inter del venerdì sera, oggi tocca a bianconeri e giallorossi a dare vita ad una, speriamo, entusiasmante partita. La Vecchia Signora insegue con 4 punti la Roma a punteggio pieno, quindi oggi punta al sorpasso. Ma soprattutto c’è un motivo speciale per vederla: sarà la prima volta di Paulo Dybala da ex della Juventus, tra i più amati giocatori dei bianconeri nell’ultimo decennio. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Roma in video streaming gratis e diretta live tv.

Paulo Dybala è il giocatore che ha segnato più gol (68) all’Allianz Stadium, considerando tutte le competizioni. L’ex bianconero, con 82 gol segnati è il 10° miglior marcatore nella storia della Juventus in Serie A.

⚽ Dove vedere Juventus-Roma in TV

Juventus-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

L’ultimo incontro tra le due squadre risale a gennaio: la Juventus ha avuto la meglio sulla Roma per 4-3, con De Sciglio a firmare la rete decisiva e Dybala la prima in favore dei bianconeri.

⚽ Juventus-Roma Streaming Gratis senza Rojadirecta



Juventus-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Tra i giocatori di movimento in campo senza mai uscire nelle prime due giornate di questo campionato, Dusan Vlahovic è quello che ha toccato meno palloni (35), almeno 28 in meno di qualsiasi altro.

Juventus-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Roma

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore Max Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Chiesa, Di Maria, Kaio Jorge, Pogba, Bonucci.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore José Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Zaniolo.

⚽ Alternative per vedere Juventus-Roma in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Juventus-Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituiscono i vari motori di ricerca nel cercare la frase “Juventus-Roma Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.