Dove vedere Napoli-Torino Streaming Gratis di oggi domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18 italiane per la 8a giornata di Serie A 2021-22. Grande sfida al Diego Armando Maradona di Napoli, prima della diretta streaming serale Juve-Roma in questa domenica di calcio. Azzurri a punteggio pieno dopo le prime sette partite di campionato, frutto di altrettante vittorie che hanno proiettato la squadra di Luciano Spalletti al vertice della classifica. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Torino in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 18 partite di Serie A contro il Torino (0-1 firmato da Kamil Glik nel marzo 2015), ottenendo 12 successi e cinque pareggi nel parziale.

⚽ Dove vedere Napoli-Torino Diretta TV

Napoli-Torino diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pieluigi Pardo, con commento tecnico di Stefan Schwoch.

⚽ Napoli-Torino Streaming Gratis

Napoli-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Napoli-Torino Streaming Live: ultime notizie formazioni

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Nonostante il Napoli sia imbattuto da 12 sfide di campionato contro il Torino (8V, 4N), quattro degli ultimi sette incroci tra queste due formazioni nella massima serie sono terminati in parità, inclusa l’andata dello scorso torneo.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Torino

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Petagna.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Pobega, Baselli, Rincon, Belotti, Zaza.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Alternative per vedere Napoli-Torino in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Napoli-Torino non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.