Ultime Notizie » Come vedere Juventus Roma Streaming » Juventus-Roma Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV Oggi alle 20:45

Dove vedere Juventus-Roma streaming gratis e in tv. La Juventus affronta la Roma nel diciottesimo turno di Serie A che chiude l’anno 2023. I bianconeri vogliono vincere per avvicinarsi all’Inter che ieri sera ha pareggiato a Genova (1-1 contro il Genoa). La Roma, dopo aver battuto il Napoli, cerca punti importanti contro un avversario di alto livello. Attualmente, i giallorossi sono sesti in classifica, a tre punti dal quinto posto del Bologna. Scopri le formazioni e dove vedere Juventus-Roma in tv e streaming.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

McKennie sostituirà Cambiaso nel ruolo di attaccante destro, Gatti tornerà a essere titolare in difesa al posto di Alex Sandro. Chiesa si è ripreso dall’infortunio e giocherà insieme a Vlahovic in attacco. Dybala si è allenato con il resto del gruppo e spera di giocare titolare nella partita contro il Torino. Mourinho potrebbe schierarlo con Lukaku, ma ci sono anche altre opzioni come Azmoun, El Shaarawy e Belotti. C’è una sfida in corso tra Spinazzola e Zalewski per il posto di terzino sinistro, mentre Pellegrini farà il suo ritorno nel centrocampo titolare.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Max Allegri. Squalificati: Cambiaso, Fagioli, Pogba. Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Kean.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore José Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling.

Il gol di Vlahović contro il Frosinone sembra aver convinto Allegri a farlo giocare dal primo minuto. Anche Lukaku, dopo la sua squalifica, è tornato a segnare e potrebbe presto fare la differenza in campo. Entrambi i giocatori hanno dimostrato di essere prolifici nei primi minuti di gioco.

Juventus-Roma in TV

Juventus-Roma in tv in esclusiva da DAZN alle ore 20:45 di oggi sabato 30 dicembre 2023.

Juventus-Roma Streaming Gratis in italiano



Per vederla è possibile scaricare l’app di DAZN su una smart TV compatibile, una console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box. Nel 2023, la Roma ha segnato 26 gol negli ultimi 15 minuti di gioco in Serie A, compresi 9 degli ultimi 11: eguagliato il record nella sua storia nel massimo torneo in un singolo anno solare (26 anche nel 2016).

Juventus-Roma streaming gratis per gli abbonati che utilizzano l’app di DAZN su dispositivi come PC, smartphone o tablet. Un’alternativa è collegarsi al sito di DAZN tramite un computer o un notebook e selezionare l’evento desiderato. La Roma è l’avversaria che Federico Chiesa ha affrontato più volte in Serie A senza mai segnare (nove sfide). Nell’anno solare 2023, nessun giocatore della Juventus ha preso parte a più gol di Chiesa in campionato: 12 (sette reti e cinque assist), al pari di Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot.

Quali Alternative per vedere Juventus-Roma streaming online?

Non è possibile guardare la partita Juventus-Roma Rojadirecta, poiché è un sito illegale in Italia. Si consiglia di seguire l’incontro tramite aggiornamenti in tempo reale pubblicati su Twitter e su piattaforme come FlashScore, Corriere dello Sport e TuttoSport. Romelu Lukaku ha segnato negli ultimi tre match ufficiali della Roma; soltanto una volta il belga ha registrato una serie più lunga di gare con gol all’attivo nella stessa stagione tra tutte le competizioni da quando è in Italia: quattro nell’agosto 2020 con l’Inter.