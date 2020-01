Juventus Parma streaming video e diretta tv con le due formazioni che si affrontano oggi domenica 19 gennaio 2020, per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Parma streaming e diretta tv.

I padroni di casa, reduci dal successo della scorsa settimana in casa della Roma, inseguono i 3 punti con l’obiettivo di dar ulteriore forza alla prima posizione solitaria di classifica. Ambizioni europee per il Parma, che viene dal 2-0 casalingo sul Lecce ed è stato autore di un girone di andata fenomenale concluso con 28 punti all’attivo, a -1 dal sesto posto in graduatoria.

Juventus Parma streaming live: ultime notizie formazioni.

Dopo il grave infortunio a Demiral, in difesa torna De Ligt dall’inizio. Rabiot verso la conferma in mediana. In attacco nuovo ballottaggio tra Ramsey e Higuaing per completare il reparto con Paulo Dybala e CR7 Cristiano Ronaldo (che non si è allenato per la sinusite ma al momento non preoccupa). Possibile il ritorno tra i pali di Buffon.

Queste le probabili formazioni di Juventus Parma:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Indisponibili: Chiellini, Khedira, De Sciglio, Demiral. Squalificati: Bentancur.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillá; Kulusevski, Inglese, Kurtic. Allenatore D’Aversa. Indisponibili: Karamoh, Gervinho, Grassi. Squalificati: nessuno.

Dove vedere diretta Juventus Parma streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Juventus Parma in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), anche in HD alta definizione, con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 20:15. Streaming video live gratis per gli abbonati con Sky Go. La telecronaca in diretta avrà inizio con il fischio d’inizio dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:45 di oggi, domenica 19 gennaio 2020. Juventus Parma non viene trasmessa in chiaro.

Dove vedere Juventus Parma streaming gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Juventus Parma online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l'arco della navigazione

Le cose da sapere su Juventus Parma.

Dalla stagione 2011/12 il Parma ha subito 23 gol dalla Juventus in Serie A, solo contro il Milan ha incassato più reti (25).

Dalla stagione 2011/12 il Parma ha subito 23 gol dalla Juventus in Serie A, solo contro il Milan ha incassato più reti (25). In più, sempre contro i bianconeri, è arrivata la peggior sconfitta nella storia dei gialloblù nel massimo campionato (0-7 nel novembre 2014). La Juventus ha segnato in tutte le 24 partite casalinghe contro il Parma in Serie A (60 gol). Quella bianconera è l’unica squadra, tra quelle affrontate almeno 10 volte in trasferta in Serie A, contro cui i gialloblù non hanno mai mantenuto la porta inviolata. In tutte le nove occasioni in cui la Juventus ha vinto almeno 15 delle prime 19 partite di campionato, ha poi vinto lo Scudetto, inclusa nel conteggio la stagione 2005/06. La Juventus è imbattuta da 30 partite casalinghe in Serie A (25V, 5N), escludendo questa striscia, la serie aperta più lunga nel massimo campionato è di 10 gare interne senza sconfitte della Lazio.

La Juventus è Campione d’Inverno, tuttavia in due delle ultime quattro stagioni di Serie A, la squadra prima in classifica a metà campionato non ha poi vinto lo Scudetto, entrambe le volte il Napoli di Maurizio Sarri. Il Parma arriva da una sconfitta esterna di campionato, dopo una serie di tre pareggi e due vittorie: l’ultima volta in cui ha perso in trasferta, ha infilato una striscia di due sconfitte di fila: lo scorso ottobre. Nella Serie A 2019/20 la Juventus è la squadra che è stata in svantaggio meno minuti (102). Contando solamente i primi tempi, la Juventus sarebbe ben 12 punti dietro all’Inter nel girone di andata di questo campionato (31 punti v 43), contando solo le seconde frazioni i bianconeri sono a -10 dalla Lazio con una partita in meno (35 v 45).

CR7 Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha segnato nel maggior numero di partite interne in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei in corso (otto su nove per l’attaccante della Juventus). Da quando è al Parma Gervinho ha segnato tre gol contro la Juventus, contro nessuna squadra ha realizzato altrettante reti nel massimo campionato.