Juventus-Parma 2-1: doppietta CR7 Ronaldo e +4 dall'Inter in classifica.

DIRETTA CALCIO – La Juventus ha battuto 2-1 il Parma nella 20a giornata di Serie A e centra la sua quinta vittoria di fila in campionato.

Una(16 gol fino a questo momento, dietro a Immobile con 23) intervallata dal momentaneo pareggio dia inizio ripresa. Con questa vittoria la Juventus vola a quota 51 punti in classifica, quattro in più dell’Inter (47) di Conte fermata a Lecce (16) nel pomeriggio. Un minuto di silenzio al buio all’Allianz Stadium in onore di Pietro Anastasi , i cui funerali si svolgeranno domani a Varese. La Juventus ha giocato con la fascia nera al braccio. Domani sera il posticipo Atalanta-Spal, mentre la Lazio (45), con una partita in meno e sull’onda delle 11 vittorie consecutive, è potenzialmente seconda.