Juventus Campione d'Inverno: 1-2 alla Roma con Demiral e Cristiano Ronaldo.

DIRETTA CALCIO – La Juventus vince all’Olimpico 1-2 e chiude il girone di andata del campionato di Sierie A in testa alla classifica con due punti di vantaggio sull’Inter: è Campione d’Inverno con 48 punti. Inizio micidiale dei bianconeri che dopo appena 10 minuti stavano già vincendo 0-2.

Prima Demiral al 3′ e poi Cristiano Ronaldo su calcio di rigore al 10′. Poi lentamente la Juve si spegne ed esce la Roma, capace di fare un grandissimo secondo tempo, nel quale riesce prima a colpire un palo con Dzeko (65′) e poi ad accorciare con un calcio di rigore concesso dopo la revisione del VAR per fallo di mano in area di Alex Sandro: dal dischetto trasforma Perotti al 68′.

Risultato finale Roma-Juventus 1-2.

La Juventus non sfrutta un paio di occasioni che avrebbero chiudere la partita in anticipo, subisce ben 22 tiri in porta, contro i suoi 5 e regala ai gialorossi il confronto sul possesso palla, realizzando un 47%.

Marcatori gol: 3′ Demiral (J), 10′ CR7 Cristiano Ronaldo su rigore (J), 68′ Perotti (R).

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout (66′ Cristante); Zaniolo (35′ Under), Pellegrini, Perotti (82′ Kalinic; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral (19′ De Ligt), Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (69′ Danilo); Dybala (69′ Higuain), Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri.

Ammoniti: Veretout (R), Pjanic (J), Kolarov (R), Mancini (R), De LIgt (J), Cuadrado (J), Cristante (R), Kalinic (R), Florenzi (R).