Juventus Parma Live Streaming Gratis e Diretta TV. Dopo due giorni dove la Superliga ha scatenato un vero terremoto nel mondo del calcio, la Juventus si rituffa in campionato: si gioca all’Allianz Stadium per la 32a giornata di Serie A. L’esperimento Juve non ha funzionato. Andrea Pirlo non è stato all’altezza e i risultati lo dimostrano. La Vecchia Signora è stata eliminata agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto e in questo momento di trova a 13 punti dalla capolista Inter nella corsa ad uno scudetto ormai irrangiungibile.

Nonostante i Bianconeri non siano riusciti a competere per i titoli, devono comunque assicurarsi di finire tra i primi quattro della classifica. Domenica sono caduti su una diretta rivale, l’Atalanta. I bergamaschi battono 1-0 i campioni d’Italia e li superano in classifica. In questo momento la Juventus è al quarto posto, con due unità in più del Napoli.

Lo scontro che arriva ora è cruciale, così come le restanti sette date. Il Parma è il rivale che si profila all’orizzonte. Lo storico club parmigiano è in una battaglia per non retrocedere, ma appare sempre più complicato. Mancano 10 punti alla salvezza e devono visitare la Juventus di Cristiano Ronaldo assetata di punti per entrare in Champions. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Parma streaming e tv.

Juventus Parma Diretta: Canale TV e dove vederla

Juventus Parma diretta tv su DAZN sperando che questa volta non presenti i soliti problemi di connessione. La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l’offerta. Il match non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerato illegale in Italia.

Dove vedere Juventus Parma Live Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Juventus Parma live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la relativa app, su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito da PC o notebook. Match online a pagamento per tutti anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Juventus Parma non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live sicuro ricordatevi sempre di avere una connessione VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Juventus Parma Streaming Live: ultime notizie formazioni



Dopo aver segnato il gol di apertura nell’ultima partita casalinga della Juventus, Dejan Kulusevski ha segnato tre dei suoi cinque gol casalinghi ufficiali nei primi 15 minuti di gioco. Per quanto riguarda il Parma, Juraj Kucka ha segnato quattro dei suoi ultimi cinque gol in Serie A tra il 30° ed il 40° minuto di gioco. Statistica in evidenza: la Juventus ha vinto sia alla fine del primo tempo che alla fine della partita nel 50% delle sue partite casalinghe di Serie A.

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus Parma

Pirlo: “Con il Parma torna Ronaldo. Giocano Buffon e Dybala”. Chiesa ko per un’elongazione alla coscia sinistra, Pirlo deve scegliere se inserire Kulusevski, lasciando McKennie sulla destra e Cuadrado in difesa, oppure portare il colombiano alto e puntare su Danilo e Alex Sandro dietro. Dovrebbe rivedersi Bonucci dal 1′, ottimismo per Cristiano Ronaldo. Dybala in vantaggio su Morata. Bernardeschi è guarito dal Covid, ma potrebbe dover attendere la prossima sfida per tornare tra i convocati. Si fermano Gagliolo e Kucka, recuperano Hernani e Karamoh. Pellé potrebbe tornare titolare, con Mihaila e Gervinho ai suoi lati.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bernardeschi, Chiesa.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Conti, Cyprien, Gagliolo, Iacoponi, Inglese, Kucka, Nicolussi Caviglia, Zirkzee.

Arbitro: Giacomelli. Stadio: Allianz Stadium (Torino).Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi mercoledì 21 aprile 2021.