Risultati Serie A: Inter bloccata a Lecce, Milan avanti con Rebic, alle 20:45 Juventus-Parma.

DIRETTA CALCIO – Risveglio Milan con grande prova d’orgoglio davanti ad una Udinese che meritava di più. bellissima partita a San Siro con Larsen che porta in vantaggio i friuliani al 6′. Poi entra Rebic al 46′ e pareggia al 48′. le emzioni non finiscono qui: Theo Hernandez porta avanti i rossoneri al 71′, ma Lasagna pareggia all’85 e al 93′ il gol vittoria del croato Ante Rebic che era dato in partenza in questi giorni

verso la Germania. Risultato definitivo a San Siro 3-2: i tifosi esultano a San Siro. Secondo successo consecutivo per Pioli, primo ko dopo tre vittorie per l’Udinese di Gotti.

Pareggio a sorpresa dell’Inter a Lecce dai giallorossi allenati da Liverani, dove l’incontro finisce 1-1. Tutto si risolve nel secondo tempo, in appena 7 minuti, sono arrivati i gol: vantaggio di Bastoni (subentrato a Godin) al 71′ sugli sviluppi di un angolo, e pareggio di Mancosu, al sesto centro stagionale, al minuto 77 di gioco. Tra poco, alle 18, Genoa-Roma e alle 20:45 Juventus-Parma.