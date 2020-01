Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Parma, Lecce-Napoli, Milan-Udinese e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

08:30 Western Sydney Wanderers-Perth Glory (A-League) – Sportitalia.

10:00 Pescara-Napoli (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:00 Maiorca-Valencia (Liga) – DAZN.

12:30 Diretta Milan-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Arbitro Pairetto. Si apre con la sfida di San Siro tra Milan e Udinese il programma domenicale della Serie A, prima giornata di ritorno. I rossoneri vengono dal buon successo di Cagliari, e cercano quest’oggi continuità di risultati dopo un girone di andata a dir poco deludente; ottimo invece il momento per i friulani, che in classifica hanno un solo punto in meno dei rossoneri, sono a +9 dal Genoa terzultimo e nello scorso turno hanno agevolmente regolato il Sassuolo con un perentorio 3-0.

Diretta Milan Udinese con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

12:30 Empoli-Juventus (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.

14:00 Betis-Real Sociedad (Liga) – DAZN.

14:30 Ajax-Sparta (Eredivisie) – DAZN.

14:30 Atalanta-Torino (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

14:30 Lentigione-Mantova (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Foggia-Nocerina (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Palermo-Roccella (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Bitonto-Fasano (Serie D) – Sportitalia.

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Brescia-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

15:00 Bologna-Verona (Serie A) – DAZN e DAZN1.

15:00 Diretta Lecce-Inter (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro Giacomelli. Lecce Inter scendono in campo oggi pomeriggio alle 15 per la 20a giornata di Serie A, prima di ritorno. I salentini vengono dalla sconfitta rimediata a Parma nel posticipo di lunedì sera, 2-0 il finale per gli emiliani, a causa della quale sono rimasti fermi a 15 punti in classifica; i nerazzurri, dal canto loro, vogliono tornare a vincere dopo la frenata casalinga nel match di San Siro con l’Atalanta, costata il primo posto in classifica ora appannaggio della Juventus in solitaria.

Diretta Lecce Inter sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Spezia-Cittadella (Serie B) – DAZN.

15:00 Pescara-Salernitana (Serie B) – DAZN.

15:00 Burnley-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football.

15:00 Renate-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Juventus U23-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Gozzano-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Olbia-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Pergolettese-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Gubbio-Arzignano (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Imolese-Reggio Audace (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Sudtirol-Rimini (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Catania-Potenza (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Ternana-Rende (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Bari-Rieti (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Paganese-Sicula Leonzio (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Casertana-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports.

15:30 Hertha-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

16:00 Villarreal-Espanyol (Liga) – DAZN.

17:00 Sassuolo-Bologna (Campionato Primavera) – Sportitalia.

17:30 Diretta Liverpool-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Liverpool e Manchester United si affrontano questo pomeriggio alle 17:30 italiane in chiusura di programma della 23a giornata di Premier League. E’ sprecato qualsiasi aggettivo per descrivere la stagione di Salah e compagni in campionato, meglio citare i numeri: 21 match disputati, 20 vittorie ed un solo pareggio; avanti di questo passo, verranno polverizzati molti record. Vittoria casalinga sul Norwich per i Red Devils 7 giorni fa, e l’obiettivo di raggiungere il quarto posto finale in classifica.

Diretta Liverpool Manchester United sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

17:30 Monza-Como (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Lecco-Novara (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Albinoleffe-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Carrarese-Siena (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Genoa-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

17:30 Ravenna-Fano (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Vicenza-Carpi (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Feralpisalò-Fermana (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Padova-Modena (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Sambenedettese-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Teramo-Avellino (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Vibonese-Cavese (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Catanzaro-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports.17:30 Bisceglie-Reggina (Serie C) – Eleven Sports.

Arbitro Maresca. I liguri continuano nel loro campionato mediocre, sono usciti sconfitti anche dalla trasferta di Verona affrontata la scorsa settimana ed in classifica occupano al momento la penultima posizione con 14 punti; Roma con tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta interna subita per mano della Juventus, ed il forte desiderio di dedicare 3 punti che sarebbero importantissimi allo sfortunato Zaniolo.

Diretta Genoa Roma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Paderborn-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

18:30 Athletic Bilbao-Celta Vigo (Liga) – DAZN e DAZN1.

20:45 Diretta Juventus-Parma (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Di Bello. La sfida Juventus Parma chiude il programma domenicale di questa 20a giornata di Serie A, prima di ritorno. I padroni di casa, reduci dal successo della scorsa settimana in casa della Roma, inseguono i 3 punti con l’obiettivo di dar ulteriore forza alla prima posizione solitaria di classifica; ambizioni europee per il Parma, che viene dal 2-0 casalingo sul Lecce ed è stato autore di un girone di andata fenomenale concluso con 28 punti all’attivo, a -1 dal sesto posto in graduatoria.

Diretta Juventus Parma sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:55 Lorient-PSG (Coppa di Francia) – Sportitalia.

21:00 Benevento-Pisa (Serie B) – DAZN.

21:00 Barcellona-Granada (Liga) – DAZN e DAZN1.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo il posticipo che chiuderà la 20a giornata di Serie A , ossia Atalanta-Spal delle 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.