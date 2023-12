Dove vedere Juventus-Napoli Streaming Gratis. Partita valida come primo anticipo della 15a giornata di Serie A e in programma alle ore 20:45 di oggi venerdì 8 dicembre 2023 all’Allianz Stadium di Torino. I Bianconeri di Max Allegri cercano di superare l’Inter in cima alla classifica, dopo la vittoria sul campo del Monza e il pareggio nel derby d’Italia. Allegri ha dichiarato che l’obiettivo è fare più punti rispetto all’anno scorso. Il Napoli, invece, è alla quinta posizione dopo la sconfitta contro l’Inter. L’anno scorso terminò 0-1 con un gol di Raspadori al 93esimo. e mille polemiche per l’arbitraggio di Fabbri e il VAR… Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Napoli streaming gratis e diretta live video tv.

La Juventus ha ottenuto 1 sola vittoria nelle ultime 7 partite di campionato contro il Napoli, con un pareggio e cinque sconfitte. Nella sfida del 7 aprile 2021, i bianconeri hanno vinto per 2-1 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, mentre Lorenzo Insigne ha segnato per il Napoli.

Juventus-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Danilo è pronto a tornare in campo e potrebbe giocare dal primo minuto come difensore. Weah è ancora infortunato, mentre Locatelli sta migliorando e potrebbe essere incluso nella formazione titolare. In attacco, Chiesa e Vlahovic saranno i giocatori principali. C’è ancora incertezza sul terzino sinistro, con Natan come possibile scelta, ma Juan Jesus potrebbe anche essere considerato al centro della difesa accanto a Rrahmani.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Mancini, Kean, Huijsen, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Weah. Squalificati: Pogba, Fagioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Walter Mazzarri. A disposizione in panchina: Contini, Gollini, Zanoli, Ostigard, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Mario Rui, Olivera. Squalificati: -.

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio. Guardalinee: Peretti-Perrotti. IV uomo: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.

Dusan Vlahovic ha segnato quattro gol nelle quattro partite casalinghe in cui è stato titolare in Serie A. Tuttavia, l’unico gol segnato contro il Napoli è arrivato quando è subentrato in partita.

Juventus-Napoli in TV, che canale?



Juventus-Napoli diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

Piotr Zielinski e Wojciech Szczesny sono due dei tre giocatori polacchi con più presenze nella Serie A nella storia dei tre punti per vittoria. Zielinski ha giocato 349 partite e si avvicina alla quota di 350, mentre Szczesny ha disputato 249 partite.

Juventus-Napoli Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Telecronaca di Pierluigi Pardo, con commento tecnico a cura di Massimo Ambrosini.

Juventus-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Giacomo Raspadori si è distinto come un prolifero marcatore durante le partite contro la Juventus nella Serie A. Ha segnato tre gol in 306 minuti di gioco, mostrando una particolare affinità nel segnare contro questa squadra. Il suo gol più significativo è avvenuto nell’incontro del 23 aprile scorso, quando ha segnato all’ultimo minuto, al minuto 92:48, garantendo la vittoria al suo team con un punteggio finale di 1-0.

Alternative per vedere Juventus-Napoli Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Juventus-Napoli. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.