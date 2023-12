CALCIO SERIE A – Daniele Orsato della sezione di Schio sarà l’arbitro della partita tra Juventus e Napoli, mentre Federico La Penna dirigerà la partita tra Atalanta e Milan. Marco Di Bello sarà l’arbitro per la partita tra Inter e Udinese e Antonio Rapuano dirigerà il match tra Roma e Fiorentina.

Orsato è stato scelto 9 volte come arbitro per i match tra Juventus e Napoli nel campionato di Serie A. Questo ha portato a numerose critiche per le sue decisioni, poiché queste partite spesso hanno un grande peso sulla lotta per il titolo o per la posizione nella classifica di vertice.

Orsato è stato l’arbitro di Juventus-Napoli 4-3, una famosa partita che si è svolta nell’agosto 2019 allo Stadium. L’incontro è stato spettacolare, con sette gol segnati durante la seconda giornata di campionato. A decidere la sfida uno sfortunato autogol al 92esimo di Koulibay.

Nella partita tra Juventus e Napoli nel 2012, l’unico giocatore espulso da parte dell’arbitro Orsato è stato Zuniga per un intervento duro. Il risultato finale è stato 3-0 per la Juventus, con gol di Vucinic, Vidal e Quagliarella.

Arbitro: Orsato

Guardalinee: Peretti-Perrotti

IV Uomo: Marcenaro

Var: Di Paolo

Assistente Var: Paganessi

Verona-Lazio Sabato 09/11 Ore 15.00

Arbitro: Ayroldi

Guardalinee: Rocca-Cipriani

IV Uomo: Tremolada

Var: Paterna

Assistente Var: Di Vuolo

Atalanta-Milan Sabato 09/11 Ore 18.00

Arbitro: La Penna

Guardalinee: Imperiale-Vecchi

IV Uomo: Sacchi

Var: Marini

Assistente Var: Di Martino

Inter-Udinese Sabato 09/11 Ore 20.45 20.45

Arbitro: Di Bello

Guardalinee: Bottegoni-Di Monte

IV Uomo: Prontera

Var: Mazzoleni

Assistente Var: Abbattista

Frosinone-Torino Domenica Ore 12.30

Arbitro: Massimi

Guardalinee: Baccini-Vigile

IV Uomo: Baroni

Var: Meraviglia

Assistente Var: Mazzoleni

Monza-Genoa Domenica Ore 15.00

Arbitro: Collu

Guardalinee: Bindoni-Tegoni

IV Uomo: Abisso

Var: Irrati

Assistente Var: Miele

Salernitana-Bologna Domenica Ore 18.00

Arbitro: Sozza

Guardalinee: Scatragli-Bercigli

IV Uomo: Di Marco

Var: Valeri

Assistente Var: Maggioni

Roma-Fiorentina Domenica Ore 20.45

Arbitro: Rapuano

Guardalinee: Rossi L-Rossi C

IV Uomo: Maresca

Var: Aureliano

Assistente Var: Dionisi

Empoli-Lecce Lunedì 11/12 Ore 18.30

Arbitro: Colombo

Guardalinee: Di Iorio-Capaldo

IV Uomo: Manganiello

Var: Gariglio

Assistente Var: Valeri

Cagliari-Sassuolo Lunedì 11/12 Ore 20.45

Arbitro: Mariani

Guardalinee: Dei Giudici-Laudato

IV Uomo: Feliciani

Var: Nasca

Assistente Var: Aureliano