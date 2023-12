Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Juventus-Napoli Streaming, Al Nassr-Al Riyadh Gratis, dove vederle Oggi. Domani Inter-Udinese

Dove vedere in streaming e tv le partite di calcio oggi venerdì 8 dicembre 2023. Si apre la 15a giornata di Serie A 2023-24 con il botto: si gioca Juventus-Napoli a Torino. Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

14:00 Diretta Gol Serie C – Sky Sport Calcio

14:00 Pro Vercelli-Trento (Serie C) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 251)

14:00 Legnago-Novara (Serie C) – Sky Sport (Canale 252)

14:00 Lumezzane-Pro Sesto (Serie C) – Sky Sport (Canale 253)

14:00 Pro Patria-Alessandria (Serie C) – Sky Sport (Canale 254)

14:00 Renate-Albinoleffe (Serie C) – Sky Sport (Canale 255)

16:00 Al Tai-Al Hilal (Saudi League) – Sportitalia

17:00 Diretta Gol Serie C – Sky Sport Uno

17:00 Vicenza-Mantova (Serie C) – Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251)

17:00 Picerno-Casertana (Serie C) – Sky Sport (Canale 252)

17:00 Pergolettese-Virtus Verona (Serie C) – Sky Sport (Canale 253)

17:00 Fiorenzuola-Arzignano (Serie C) – Sky Sport (Canale 254)

18:30 Lipsia-Norimberga (Bundesliga Femminile) – Dazn

19:00 Benfica-Farense (Campionato Portoghese) – Dazn

19:00 Al Nassr-Al Riyadh (Saudi League) – La7D

20:30 Hoffenheim-Bochum (Bundesliga) – Sky Sport Calcio

20:45 Diretta Juventus-Napoli (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

La Juventus affronta il Napoli nella partita anticipata della quindicesima giornata della Serie A: arbitra Orsato. Dopo la vittoria contro il Monza, la Juventus cerca di tornare in testa alla classifica, mentre il Napoli cerca di rimettersi in piedi dopo la sconfitta contro l’Inter. Nonostante la Juventus mantenga una certa distanza dalla prima in classifica, i campioni in carica sono piuttosto lontani sia dalla capolista che dalla Juventus. Juventus-Napoli streaming gratis (per gli abbonati) con Dazn.

21:00 Getafe-Valencia (Liga) – Dazn

21:00 Coventry-Birmingham City (Championship) – Dazn

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Streaming Calcio Gratis e Internet TV



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.