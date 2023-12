Ultime Notizie » Federico Gatti » Juventus vincente sul Napoli grazie a Gatti: a dormire da capolista

DIRETTA JUVE – La Juventus ha battuto il Napoli con il risultato vincente di 1-0 grazie ad un colpo di testa di Federico Gatti al 51′. All’Allianz Stadium, nell’anticipo della 15a giornata di Serie A, è stato decisivo ancora una volta Gatti dopo il gol vittoria realizzato in casa del Monza.

Il Napoli ha avuto diverse occasioni per segnare e passare in vantaggio, come al 28′ quando Kvaratskhelia si è divorato un gol praticamente fatto davanti al portiere Szczesny il quale, in successive situazioni, ha saputo mantenere la porta della Juventus inviolata.

Nel secondo tempo, dopo aver colpito un palo con Vlahovic al 49′, la Juventus ha segnato il gol decisivo grazie a Federico Gatti. Nonostante un gol annullato nel finale a Osimhen per chiara posizione di fuorigoco, la Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro i campioni in carica.

La Juventus ha ottenuto la sua ottava vittoria nelle ultime dieci partite di calcio, con due pareggi. Il trionfo sul Napoli ha consentito alla Vecchia Signora di occupare la prima posizione in classifica. Nel frattempo, il Napoli ha subito la sua seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l’Inter. Illusorio il successo a Bergamo. Mazzarri resta a quota 24 punti, Allegri (otto vittorie nelle ultime nove) va a 36 a +1 sui nerazzurri. La Juventus va a dormire da capolista in attesa dell’Inter, in campo sabato sera contro l’Udinese a San Siro.

Il tabellino di Juventus-Napoli 1-0 (primo tempo 0-0)

Marcatori gol: 51’ Federico Gatti

(J).

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (92’Iling), McKennie (92’Rugani), Locatelli, Rabiot, Kostic (83’Alex Sandro); Chiesa (83’Kean), Vlahovic (69’Elmas). All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (73’Zanoli); Anguissa, Lobotka (87’Cajuste), Zielinski (64’Elmas); Politano (73’Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (87’Simeone). All. Mazzarri.

Arbitro: Orsato. Ammoniti: Kvaratskhelia, Bremer, Juan Jesus, Ostigard, Cajuste, Osimhen, Locatelli