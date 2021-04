Juventus Napoli Streaming Gratis e Diretta TV. Oggi mercoledì 7 aprile 2021 si potrà vedere finalmente Juve-Napoli in diretta streaming con fischio d’inizio alle ore 18:45 italiane. Si tratta del recupero della 3a giornata di Serie A. Una partita che è stata rinviata per ben 2 volte: prima per le positività di 2 giocatori del Napoli caso in cui è interventua l’ASL di Napoli, poi per la richiesta dei due club di posticipare la sfida dopo le eliminazione di entrambi dalle Coppe europee.

Gennaro Gattuso ha vinto due delle cinque sfide di Serie A da allenatore contro la Juventus (3 pareggi nel parziale), entrambe quelle sulla panchina dei Napoli. Tra i tecnici attualmente in campionato è quello con la percentuale più alta di successi contro i bianconeri (40%). Dopo non aver segnato nessun gol nelle prime quattro sfide contro il Napoli, con le maglie di Real Madrid e Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato 3 reti negli ultimi cinque match contro i partenopei. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Napoli streaming e tv.

Juventus Napoli Diretta: Canale TV e dove vederla

Juventus Napoli in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Juventus Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Juventus Napoli in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Juventus Napoli non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Juventus Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni



Federico Chiesa ha segnato 12 gol in tutte le competizioni con la maglia della Juventus: 10 di questi sono arrivati dall’inizio del 2021. Nel nuovo anno solare, si tratta dell’unico giocatore italiano attualmente in Serie A in doppia cifra di reti, considerando tutte le competizioni. Lorenzo Insigne ha realizzato tre gol in Serie A contro la Juventus. Negli anni 2000 solo Marek Hamsik ha fatto meglio con la maglia del Napoli con 6 reti (a 3 José Callejón ed Edinson Cavani).

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus Napoli

Bianconeri privi di Bernardeschi e Bonucci (positivi al Coronavirus) ma con i rientranti McKennie, Dybala e Arthur, epurati del derby dopo la delicata vicenda della cena a casa dello statunitense che li ha visti coinvolti, nonchè Demiral guarito dal Covid. Mediana Bentancur-Arthur, intoccabile Chiesa, così come Ronaldo in coppia con Morata davanti. Cuadrado può agire da esterno di centrocampo: in tal caso, Danilo terzino destro con Alex Sandro a sinistra.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Federico Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Indisponibili: Bonucci, Bernardeschi. Dybala parte in panchina.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabián Ruiz; Lozano, Zeilinski, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Gennaro Gattuso. Indisponibili: Ghoulam.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1 (VAR: Luigi Nasca).

Juventus-Napoli con il pubblico presente allo stadio