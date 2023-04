Dove vedere Juventus-Napoli Streaming Gratis. Partita valida per la 31a giornata di Serie A. Si gioca allo Stadium di Torino con la Juventus che occupa la terza posizione in classifica (59 punti) e il Napoli (75) che aspetta solo la matematica certezza di vincere il suo terzo scudetto nella sua storia. Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 23 aprile 2023. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Napoli streaming gratis e diretta live video tv.

Juventus-Napoli, presentazione big match

La Juventus ha festeggiato due importanti avvenimenti nel corso della settimana: il passaggio alla semifinale di UEFA Europa League e il conseguente ritorno tra le prime quattro posizioni in classifica di Serie A. La squadra di Allegri, che non vuole subire tre sconfitte consecutive (ha perso contro Lazio 2-1 e Sassuolo 1-0) in Serie A dal 2011, può nuovamente contare sul supporto dei propri tifosi dopo la sospensione della chiusura della Tribuna Sud dell’Allianz Stadium.

La Juventus, che ha il miglior record casalingo in Serie A e non perde in casa da nove partite in tutte le competizioni, affronterà il Napoli, capolista in fuga e in cerca del double contro i bianconeri. Tuttavia, il Napoli arriva nel momento più critico della stagione, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite ufficiali, e un’eliminazione dalla UCL che brucia moltissimo visto le aspettative della società e dei tifosi sulla vittoria finale in Europa. Nonostante ciò, il Napoli rimane in testa alla classifica grazie ad una serie di sette trasferte consecutive vinte in campionato.

Statistica in evidenza: La Juventus ha avuto difficoltà contro il Napoli nelle ultime sei partite di campionato, vincendo solo una volta e perdendo quattro volte. L’unica partita finita in pareggio è stata una delle ultime undici sfide in Serie A tra le due squadre. La vittoria della Juventus è stata ottenuta con i gol di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala il 7 aprile 2021.

Juventus-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

La Juve ha problemi con il flessore di Bremer, quindi Gatti potrebbe sostituirlo mentre Bonucci potrebbe tornare in campo. De Sciglio sostituirà Cuadrado a destra mentre Kostic potrebbe giocare a sinistra invece di Chiesa. In mediana ci saranno Fagioli, Locatelli e Rabiot. In attacco Milik potrebbe essere in campo con Vlahovic o Di Maria. Per il Napoli, Spalletti dovrà fare a meno di Mario Rui, Politano e Simeone. Juan Jesus sostituirà Rrahmani in difesa, mentre a sinistra ci sarà Olivera. Elmas potrebbe sostituire Zielinski. Nel tridente d’attacco ci saranno Osimhen, Kvara e Lozano.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Gatti, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kaio Jorge, Kean, Bremer.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mario Rui, Politano, Rrahmani, Simeone.

Arkadiusz Milik ha segnato sette gol con la Juventus in Serie A, incluso un assist nella partita contro la sua ex squadra. Khvicha Kvaratskhelia cercherà di riscattarsi dopo aver sbagliato un rigore decisivo in Champions League.

Juventus-Napoli in TV, che canale?



Juventus-Napoli diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

Ángel Di María ha segnato durante la partita di andata contro il Napoli. Solo due giocatori della Juventus, Alessandro Matri e Darko Kovacevic, hanno segnato in entrambe le loro prime due partite contro il Napoli nella Serie A.

Juventus-Napoli Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Juventus-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La Juventus e il Napoli sono tra le quattro squadre con il maggior numero di partite senza subire gol nei campionati europei del 2022/23. Solo il Barcellona e la Lazio hanno fatto meglio di loro. La Juventus ha registrato 17 clean sheet, mentre il Napoli ne ha avuti 15. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Juventus-Napoli Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Juventus-Napoli. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. La Juventus e il Napoli si affrontano in una partita tra la squadra con più punti ottenuti in casa e quella con più punti ottenuti in trasferta in questa stagione di Serie A. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.