Ultime Notizie » Allegri Out » La Juventus non vince più: 0-0 all’Allianz contro il Genoa, Vlahovic espulso salta la Lazio

DIRETTA CALCIO – La Juventus di Max Allegri pareggia nel lunch match 0-0 in casa contro il Genoa, rimanendo terza in classifica dietro al Milan che tra poco, alle 15, giocherà in casa del Verona. La squadra bianconera ha avuto diverse occasioni da gol, ma non è riuscita a concretizzare.

La Juventus continua il suo periodo di risultati deludenti (sette punti nelle ultime 8 partite) con un altro pareggio, questa volta contro il Genoa. Nonostante un lieve risveglio nella ripresa, la squadra non riesce a segnare e deve accontentarsi di un 0-0. Chiesa delude e viene sostituito, mentre Vlahovic viene espulso nei minuti finali (salterà la Lazio).

Il Milan, intanto, si mantiene al secondo posto in classifica e potrebbe allungare il proprio vantaggio sulla Juventus che preoccupa soprattutto per il suo andamento in casa: 6 punti in 5 partite in casa dove è riuscita a perdere anche contro l’Udinese (0-1).

Juventus-Genoa risultato esatto finale 0-0

Una sola vittoria nelle ultime 8 partite, quella ottenuta nel recupero contro il Frosinone (3-2). E sui social infuria la rabbia contro il tecnico bianconero con l’hashtag #AllegriOut

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo (c); Cambiaso (82′ Kean), McKennie (59′ Rabiot), Locatelli, Miretti (78′ Weah), Kostic (59′ Iling-Junior); Chiesa (59′ Yildiz), Vlahovic. Allenatore: Allegri.

GENOA (3-4-1-2): Martinez; De Winter, Bani (85′ Cittadini), Vasquez; Spence, Badelj (c) (85′ Bohinen), Frendrup (70′ Strootman), Messias; Gudmundsson (70′ Malinovskyi); Retegui (79′ Ankeye), Vitinha. Allenatore: Gilardino.

Arbitro: Antonio GIUA. Ammoniti: 39′ Danilo per fallo su Vitinha, 58′ Cambiaso per fallo su Vasquez, 65′ Vitinha per fallo su Rabiot. Espulsi: 90’+2′ Vlahovic per continue proteste (doppio giallo).