Ultime Notizie » Come vedere Verona Milan Streaming » ⚽ Verona MILAN Streaming Gratis, dove vederla in TV Oggi alle 15:00

Dove vedere Verona-Milan Streaming Gratis. Dopo due vittorie consecutive, l’Hellas Verona cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione sfidando un AC Milan imbattuto negli ultimi dieci incontri. Il Milan arriva alla partita dopo una serie di espulsioni e cerca di consolidare il secondo posto in classifica. La squadra che segnerà per prima avrà un vantaggio decisivo. Di seguito le informazioni per vedere Verona-Milan streaming gratis e video live tv.

Quando si gioca Verona-Milan

Verona-Milan, valida per la giornata numero 29 del campionato di Serie A TIM 2023-2024, si giocherà oggi domenica 17 marzo 2024, dopo Juventus-Genoa delle 12:30, allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, con fischio d’inizio alle 15:00 ora italiana.

Verona-Milan in TV: che canale?



Verona-Milan in tv sui canali digitali di DAZN, attraverso smart tv di ultima generazione oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Il Milan ha mantenuto l’imbattibilità nell’ultima partita contro il Verona e non ha subito gol in due partite di fila contro gli scaligeri in Serie A dal 1992. Inoltre, il Milan ha vinto le ultime quattro partite in trasferta contro il Verona in Serie A, con un punteggio totale di 8-2. Il Verona non ha ottenuto punti in casa contro il Milan dal 2017.

Dove vedere Verona-Milan Streaming Gratis



Verona-Milan streaming gratis per gli abbonati su DAZN. La telecronaca del match sarà a cura di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Dario Marcolin. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque partite giocate in trasferta in Serie A, segnando mediamente 2.4 gol a partita. Prima di questa serie positiva, la squadra aveva ottenuto solo tre punti nelle precedenti quattro partite giocate lontano dal proprio campo.

Verona-Milan ultime notizie formazioni, oltre il fantacalcio



Il tecnico Baroni si ritrova con Dawidowicz dopo la sospensione, Noslin è in vantaggio su Swiderski. Maignan si è allenato regolarmente dopo essersi fatto male contro lo Slavia Praga e giocherà contro l’Hellas Verona. Florenzi e Leao sono tornati disponibili dopo aver scontato la squalifica.

⚽ Le probabili formazioni di Verona-Milan

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. Allenatore Baroni. Indisponibili: Cruz, Berardi. Squalificati: Henry.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Jovic. Allenatore Pioli. Indisponibili: Pobega. Squalificati: nessuno.

Folorunsho ha segnato l’unico gol decisivo della stagione per il Verona contro il Lecce, mentre Leão è stato protagonista con tre gol e tre assist nelle ultime partite del Milan.

Alternative per guardare Verona-Milan streaming online gratis in italiano



Alternative per vedere Verona-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Verona-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.