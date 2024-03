Ultime Notizie » Come vedere Inter Napoli Streaming » ⚽ INTER NAPOLI Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV stasera

Dove vedere Inter-Napoli Streaming Gratis. L’Inter, delusa per l’esclusione in Champions League a mano dell’Atletico Madrid, affronterà il Napoli (altra eliminata dalla Champions per mano del Barcellona) per la 29esima giornata di Serie A, un match che rappresenta sostanzialmente il passaggio di consegne per quanto riguarda lo scudetto. La squadra di Inzaghi è in testa alla classifica con 75 punti e 12 vittorie consecutive, mentre i partenopei sono alla ricerca di punti per garantirsi l’Europa il prossimo anno. Di seguito le informazioni per vedere Inter-Napoli streaming gratis e video live tv.

Quando si gioca Inter-Napoli

Inter-Napoli, valida per la giornata numero 29 del campionato di Serie A TIM 2023-2024, si giocherà oggi domenica 17 marzo 2024, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano), con fischio d’inizio alle 20:45 ora italiana, dopo Verona-Milan delle 15.

Inter-Napoli ultime notizie formazioni, oltre il fantacalcio



Il ballottaggio serrato tra Acerbi e De Vrij al centro della difesa vede l’italiano leggermente favorito. Darmian è pronto a tornare dal primo minuto sulla fascia destra, mentre in attacco si decide tra Thuram e Sanchez. Nel Napoli, Osimhen è stato confermato per partire regolarmente, mentre Olivera potrebbe ottenere il posto a sinistra e Zielinski è una minaccia per Traoré.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Dumfries, Buchanan, Asslani, Frattesi, Klaassen, Sanchez. Indisponibili: Arnautovic, Carlos Augusto, Cuadrado, Sensi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lautaro Martinez, Mkhitaryan.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Calzona. A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Mario Rui, Dendoncker, Cajuste, Zielinski, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Raspadori. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ngonge, Mazzocchi, Rrahmani.

Arbitro: La Penna di Roma. Guardalinee: Berti-Perrotti. Quarto Uomo: Feliciani. VAR: Di Paolo. Assistente Sala VAR: Valeri.

Hakan Çalhanoğlu è stato fondamentale per le vittorie dell’Inter nelle ultime 16 partite di campionato in cui ha segnato. Il Napoli potrebbe contare su Victor Osimhen, ma quest’ultimo non è mai riuscito a segnare contro l’Inter in sei occasioni.

Inter-Napoli in TV: che canale?



Inter-Napoli in tv sui canali digitali di DAZN, attraverso smart tv di ultima generazione oltre che su

Dove vedere Inter-Napoli Streaming Gratis



console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Lautaro Martínez è tra i migliori marcatori dei principali campionati europei per la stagione 2023/24, avendo segnato più di 20 gol. Se riuscisse a segnare un gol in più, raggiungerebbe almeno 10 gol segnati in casa in ciascuno degli ultimi quattro campionati, un risultato condiviso solo da Erling Haaland.

Inter-Napoli streaming gratis per gli abbonati su DAZN. La telecronaca del match sarà a cura di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Dario Marcolin. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Nessun giocatore ha segnato più gol di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia in Serie A dall’ultimo weekend di febbraio. Entrambi hanno segnato quattro gol, come Paulo Dybala. In particolare, Kvaratskhelia potrebbe segnare per quattro partite di fila per la prima volta nella competizione.

Alternative per guardare Inter-Napoli streaming online gratis in italiano



Alternative per vedere Inter-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Inter-Napoli Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Hakan Çalhanoglu potrebbe raggiungere la doppia cifra di gol segnati per la seconda volta nella sua carriera nei principali campionati europei. È uno dei centrocampisti con più passaggi completati, insieme a Matteo Pessina e Stanislav Lobotka.