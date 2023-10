Ultime Notizie » Allegri Out » Allegri Out: Anche papà McKennie critica il tecnico della Juventus

ALLEGRI OUT – Dopo cinque Scudetti e quattro Coppe Italia, due Supercoppe italiane e due finali di UEFA Champions League nell’arco di soli cinque anni, l’ex tecnico Massimiliano Allegri detiene un record impressionante sulla panchina bianconera.

Allegri Out: la delusione dei tifosi per il gioco offerto dalla Juventus

Ma non per questo tifosi e appassionati di calcio non possono rimanere in silenzio davanti all’attuale gioco offerto dalla Juventus dopo il ritorno di Allegri alla Vecchia Signora. Anche ieri nella partita contro l’Atalanta a Bergamo (0-0) lo spettacolo offerto dalla Juve di Allegri è stato abbastanza imbarazzante: una squadra abitutata ad essere un punto di riferimento per il calcio mondiale è stata ridotta ad essere lo zimbello delle trasmissioni televisive e nei social network con un incessante

“Metti Mckennie a centrocampo!”

Persino il papà di Weston McKennie, John, non ha potuto evitare di chiudere la bocca e ha dato un chiaro consiglio al tecnico livornese (nato il 11 agosto 1967). Ci sono tensioni all’interno della squadra Juventus riguardo alla posizione di Weston McKennie nel campo di gioco. L’americano è stato un titolare fisso nelle ultime partite, ma è stato collocato in una posizione inusuale, secondo le idee tattiche di Allegri. Il padre di McKennie ha criticato questa decisione e ha suggerito di posizionare il figlio a centrocampo e Weah come esterno: “Metti Mckennie a centrocampo! Weah sull’esterno! Hanno dimostrato di giocare bene insieme nelle loro rispettive posizioni!“.