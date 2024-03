Ultime Notizie » Accessibilità alle terapie » Bonus Psicologo INPS: come richiederlo e a chi spetta il contributo

Da oggi è possibile richiedere un contributo economico per affrontare sedute di psicoterapia fino al 31 maggio, presentando la domanda online o contattando l’Inps telefonicamente. I requisiti sono la residenza in Italia e un Isee fino a 50mila euro, con un bonus che varia da 500 a 1500 euro a seconda della fascia Isee. La graduatoria terrà conto dell’Isee e della data di richiesta. Si tratta di una misura varata in Manovra e rimodulata negli importi dal decreto Milleproroghe.

Il “Bonus psicologo” è un contributo per sostenere le spese delle sessioni di psicoterapia per coloro che hanno subito

gravi conseguenze psicologiche a causa della pandemia e della crisi socio-economica, o che desiderano intraprendere un percorso terapeutico. La circolare INPS fornisce le istruzioni perutilizzando i fondi stanziati. Sul portale INPS si può accedere al servizio.